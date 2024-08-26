浪漫一晚多少錢？中市府前廣場首對電視牆求婚成功　基本行情曝光

不時有民眾前往散步運動的台中市政府前廣場，日前首度有市民以LED電視牆播放影片，並求婚成功。引起很多人好奇，以1300吋的超大螢幕浪漫求愛，要花費多少錢？台中市政府秘書處表示，若符合管理要點，每天3個時段各2小時的使用費是5萬元。
台中市有一對男女在西屯初相見後，陷入熱戀，平常晚上常牽手到市府前廣場散步，分享每天的大小故事，男主角Patrick覺得能和愛人牽手漫步是幸福的日常，日前在夕陽餘暉和七期美麗的市景前，透過超大LED電視牆向女友Samantha求婚，宣誓將用最初的心、陪她走最遠的路。
當天由岳母和眾親友見證兩人的喜悅，廣場不少民眾也被放閃，求婚畫面在網路傳開。以往台中市政府LED電視牆多做為政令宣導，或搭配活動時使用，很多人好奇，一般人用超大電視牆求婚一次，要花多少錢？
台中市政府秘書處表示，府前廣場LED電視牆建置迄今14年，首度受理市民申請播放求婚影片，依據《臺中市政府臺灣大道市政大樓LED電視牆使用管理要點》規定，申請人於預定播放日前10日填具申請書向市府秘書處提出申請，通過審查並繳付相關費用後，即可透過1300吋大螢幕播放影片，留下專屬幸福回憶。
秘書處表示，審查要點包括影片內容是否違反法律規定、公序良俗，以及政治選舉、抗議、抗爭、商業及純私人性質之廣告，或其他秘書處認定不適宜播放的事項。若審查通過，可選擇上午8時至10時、下午14時至16時、晚間18時至20時任一時段播放。一般申請的使用費為5萬元、配合市府前活動的申請則為1萬元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
當天由岳母和眾親友見證兩人的喜悅，廣場不少民眾也被放閃，求婚畫面在網路傳開。以往台中市政府LED電視牆多做為政令宣導，或搭配活動時使用，很多人好奇，一般人用超大電視牆求婚一次，要花多少錢？
台中市政府秘書處表示，府前廣場LED電視牆建置迄今14年，首度受理市民申請播放求婚影片，依據《臺中市政府臺灣大道市政大樓LED電視牆使用管理要點》規定，申請人於預定播放日前10日填具申請書向市府秘書處提出申請，通過審查並繳付相關費用後，即可透過1300吋大螢幕播放影片，留下專屬幸福回憶。
秘書處表示，審查要點包括影片內容是否違反法律規定、公序良俗，以及政治選舉、抗議、抗爭、商業及純私人性質之廣告，或其他秘書處認定不適宜播放的事項。若審查通過，可選擇上午8時至10時、下午14時至16時、晚間18時至20時任一時段播放。一般申請的使用費為5萬元、配合市府前活動的申請則為1萬元。