特企／紅門互動攜手SHOPLINE　運用CDP賦能品牌掌握行銷主導權

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蔡佩璇進一步解釋，紅門互動的 Eagleeye CDP 能夠快速匯集多方數據，經過資料清洗後轉化為高價值的第一方數據，有效消除數據孤島問題。其內建的 AI 智慧標籤模型可以精準預測客戶行為，幫助品牌識別高價值客戶與潛在流失客戶，並根據顧客的線上行為提供個性化的行銷推送，讓品牌能夠在「對的時間」，通過「對的行銷渠道」，將「對的訊息」傳遞給「對的受眾」，大幅提升行銷效率。根據實際客戶案例，運用Eagleeye CDP的 AI智慧標籤模型，分群出「預測回購標籤受眾」與「預測流失標籤受眾」，針對分群發動觸及驅動消費。結果顯示，「預測回購標籤受眾」相較一般受眾群發，提升了近40%的點擊成效，行銷營收大幅提升30%以上；而針對「預測流失標籤受眾」做特定行銷，則能有效喚回流失客群，驅動消費達成7.6%行銷營收。蔡佩璇說， Eagleeye CDP 能用AI 驅動數據洞察，分析顧客行為來制定行銷方案，為企業發揮最大化的數據價值。全球智慧開店平台 SHOPLINE 是許多品牌進軍電商市場的首選，除了提供全通路整合、系統串接、數據洞察、廣告行銷等一站式服務，更打造領先業界的開放生態圈，與各領域技術夥伴展開多元的商業合作，完善第三方擴充功能。SHOPLINE 商務夥伴發展總監陳品瑜表示，SHOPLINE 一直深信術業有專攻，因此非常重視開放生態圈的建立，希望借助跨領域夥伴的技術能力，在最短時間整合各式服務，為商家創造更深更好的效益。因應品牌商家對精準行銷的日益重視，紅門互動已在「SHOPLINE 擴充功能商店」上架多款產品，其中包括EagleEye CDP。商家可以一鍵安裝並迅速完成導入，經由紅門互動團隊進行資料驗證後，即可快速啟用服務。「紅門互動具有強大的 AI 技術和大數據處理能力，可以提供 SHOPLINE 商家完善的數據解決方案，透過 API 模組化的串接，商家可以即時更新會員行為資料，並以 AI 驅動數據洞察，快速制定行銷方案，帶動業績顯著增長。」陳品瑜說，希望未來可藉由更緊密的技術串接與資源交換合作，有效增加客戶對雙方服務的黏著度，幫助三方獲利、創造營收。「紅門互動不僅能為商家創造利潤，更重要的是透過精準行銷幫助商家有效降低成本。」蔡佩璇表示，Eagleeye CDP 能根據不同需求，產生多達 9 種不同類型的報表和超過 85 種圖表，並提供靈活的自訂受眾維度與線上行為追蹤，結合顧客價值模型等功能，可以幫助品牌更加精確地分配行銷資源，將行銷和服務重點放在最具價值的顧客群體，繼而降低行銷成本，提升 ROAS 投資報酬率。「展望未來，紅門互動推出全域行銷服務，提供涵蓋顧客全生命週期的 MarTech 工具，運用領先技術，將顧客精準導入行銷閉環。」紅門互動執行長張元溢表示，紅門互動獨家推出的「全域行銷」服務，將幫助品牌客戶重新掌握行銷主導權。透過結合發票數據、AI 全方位精準廣告、CRM 會員數據中台、Eagleeye CDP與 MA 行銷自動化系統，紅門互動利用 AI 技術優化每次的行銷活動，並強化行銷與營收的連結。唯有透過整合顧客全生命週期的數據，並且有效運用，才能真正將數據化為新黑金。