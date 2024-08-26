壽山動物園「獅子夫妻」床尾和！日激戰40回　園方羞曬照：快來看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲壽山動物園近日在臉書曬出母獅小乖與公獅小辛的交配畫面，表示小乖正處於發情期，小辛會守在一旁寸步不離。（圖／翻攝自壽山動物園臉書粉專）

▲小辛在大雨中獨自坐在木板棧道中，不僅手腳併攏模樣乖巧，低頭垂著耳朵更像正在委屈地懺悔「我做錯了⋯」（圖／翻攝自壽山動物園臉書粉專）

高雄壽山動物園明星非洲獅「小辛」2個月前才被拍到，低著頭獨自在雨中「懺悔」的畫面，母獅小乖則在一旁冷眼旁觀，像極了冷戰的夫妻。但近日壽山動物園曬出照片，表示小乖正處於發情期，小辛守在一旁寸步不離，一天交配次數可高達3、40次，恩愛畫面讓眾人害羞不已，園方也建議遊客可以「蹲點守候」，笑喊：「保證讓您看到驚彩畫面～」壽山動物園近日在臉書曬出母獅小乖與公獅小辛的交配畫面，表示小乖正處於發情期，小辛會守在一旁寸步不離，「如果您今天剛好在園區⋯可以蹲點守侯⋯保證讓您看到驚彩畫面～」，影片曝光後，網友們紛紛笑喊，「幾個月後會有小小乖還是小小辛嗎？期待」、「敲碗小辛巴」、「祝早生貴子」、「難道是為了趕上《獅子王2》上映」、「傳宗接代是好事」。而壽山動物園保育員李宥逸則留言補充，公獅的生殖器官上生長著角蛋白，這些角蛋白組成了倒勾一般的倒刺，在交配時會強烈刺激母獅的身體，導致母獅感到疼痛異常。有研究認為，公獅角蛋白的倒勾不僅可以刺激母獅排卵，還能順帶著將前任留下的生殖細胞刮出來，「以保證後代都是自己親生的。」因此交配對於母獅來說沒有愉悅可言，而是痛苦不堪，有趣的是，今年6月小辛才被捕捉到獨自淋雨的畫面，當時小辛在大雨中獨自坐在木板棧道中，不僅手腳併攏模樣乖巧，低頭垂著耳朵更像正在委屈地懺悔「我做錯了⋯」如同被生氣的老婆趕出家門，連大氣都不敢喘一下；而母獅小乖則趴在遮雨棚底下，靜靜地看著眼前這一切，畫面像極了冷戰中的夫妻。工作人員事後也笑著解釋，其實小辛與小乖是在享受大雨帶來的清涼，非洲獅屬於晨昏型大型貓科動物，白天大多數時間都喜歡在樹蔭下休息，而小辛又特別喜歡淋雨，每次享受雨水拍打的模樣，都讓許多人誤會是狼狽地遭小乖趕出家門。