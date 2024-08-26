反裝甲「天馬操演」登場！拖2B飛彈發射車首亮相　狂射17彈超震撼

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▲國防部長顧立雄視導天馬操演，比讚肯定新購武器性能與官兵表現。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.26）

▲M1167悍馬車。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.26）

▲M1167悍馬車搭載M41A7拖式飛彈發射系統，較舊式系統具更強搜索能力。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.26）

國防部編列新台幣118億1516萬元向美國採購1240枚拖式（TOW）2B反裝甲飛彈、24輛M1167悍馬車、30套改良式目標獲得系統，將於今年底前交付完畢。國軍年度「天馬操演」今（26）日於屏東枋山登場，今日日間操演一共射擊17枚拖式飛彈，國軍新購的M1167拖式2B飛彈悍馬車的也於今日首度公開亮相，國防部長顧立雄更比讚肯定新購武器與官兵表現。國軍年度「天馬操演」今日、明兩日移師屏東枋山靶場，可發射新型拖式2B飛彈「M41A7 ITAS拖式發射系統」的M1167悍馬車也首度公開亮相，該系統除可射擊現有各型拖式飛彈外，並整合與改進系統結構，包括手柄式操控模組、雷射紅外線測量距離、系統輔助瞄準目標及自動檢測功能等特性，大幅提升反裝甲部隊接戰及快速反應能力。第四作戰區指出，此次納編陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊，進行拖式飛彈實彈射擊鑑測，採「以測代訓」方式磨練官兵立即應處能力及熟練射擊程序，達「戰、訓、測」合一目標。在射手遴選部分，舊式裝備以沒有實彈射擊經驗人員為主，新式裝備則以有實彈經驗者優先。今日的日間演訓受測單位為機步269旅，訓場西側布設海上標靶20組，南側前排10組距陣地1500公尺、北側後排距陣地2000公尺，分別以4個陣地、4組人員輪流依教官隨機指令瞄準發射飛彈，儘管操演進行時下著毛毛雨，影響射手視線，共計發射17枚拖式2A飛彈，命中靶船率仍達50％。顧立雄今日也特地南下視導國軍年度「天馬操演」，顧立雄在聽取解說新式拖2B飛彈發射車性能後比讚，肯定新購武器與官兵表現。顧立雄說，「今天是練習賽，明天是正式比賽，以後要多打，才能更準。」