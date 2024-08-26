達比修有這舉動超暖心！因私事離隊拒絕領乾薪　教士省下1.2億元

達比修有這舉動超暖心！聖地牙哥教士日籍投手達比修有，日前因為家中私事，暫時離隊直到上週才返回球隊，並在今（26）日投了3局共54球的模擬比賽，可能還要數週時間，才能調整到足以先發投球的狀態。美國媒體《The Athletic》在日前報導達比修有的暖心舉動，其經紀人Joel Wolfe透露，達比修有在離隊期間本可以透過進入60天傷病名單，繼續領取薪水，但他拒絕這麼做，並足足為教士省下約400萬美元（約合1.27億元新台幣）的薪水。
達比修拒領乾薪 教士省下破億元
達比修有自6月以後就受傷並困擾，遲遲無法出賽，直到7月初再傳出，因為個人私事而暫時離隊，教士隊將達比修有放進限制名單保護，當時造成不少球迷間的熱議，不過他在近期正式回歸球隊，有望趕上例行賽結束前，關鍵的最後1個月。
根據《The Athletic》的記者Dennis Lin報導指出，達比修有經紀人Joel Wolfe透露，其實教士隊總管A.J. Preller曾向達比修有提議，只要進入60人傷病名單，就可以繼續領薪水，但達比修有拒絕了這項提案，這期間足足少賺了400萬美元（約合1.27億元新台幣）的薪水。
拒領薪水原因曝光 總管讚嘆
達比修有解釋道，自己不會這麼做，是因為在簽約時曾對A.J. Preller做出承諾，如果自己沒有全心投入復健，並投入球隊比賽，那麼領取這筆錢是不對。「這就是他把自己放進限制名單的原因，我以前從未看過這種事。」Joel Wolfe說道。
另一方面，教士總管A.J. Preller則表示：「我不記得我有看過球員利用限制名單，來自願放棄領薪水，這對我來說是獨一無二的，我從未見過像達比修有這樣，如此全心全意在棒球和比賽的人。」
值得一提的是，先前達比修在高階1A投復健賽時，特別自掏腰包叫了buffet到球場，提供這些球員用餐，甚至連對手也請，展現十足的老大哥風範。
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達比修有自6月以後就受傷並困擾，遲遲無法出賽，直到7月初再傳出，因為個人私事而暫時離隊，教士隊將達比修有放進限制名單保護，當時造成不少球迷間的熱議，不過他在近期正式回歸球隊，有望趕上例行賽結束前，關鍵的最後1個月。
根據《The Athletic》的記者Dennis Lin報導指出，達比修有經紀人Joel Wolfe透露，其實教士隊總管A.J. Preller曾向達比修有提議，只要進入60人傷病名單，就可以繼續領薪水，但達比修有拒絕了這項提案，這期間足足少賺了400萬美元（約合1.27億元新台幣）的薪水。
拒領薪水原因曝光 總管讚嘆
達比修有解釋道，自己不會這麼做，是因為在簽約時曾對A.J. Preller做出承諾，如果自己沒有全心投入復健，並投入球隊比賽，那麼領取這筆錢是不對。「這就是他把自己放進限制名單的原因，我以前從未看過這種事。」Joel Wolfe說道。
另一方面，教士總管A.J. Preller則表示：「我不記得我有看過球員利用限制名單，來自願放棄領薪水，這對我來說是獨一無二的，我從未見過像達比修有這樣，如此全心全意在棒球和比賽的人。」
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