達比修有這舉動超暖心！因私事離隊拒絕領乾薪　教士省下1.2億元

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達比修有這舉動超暖心！聖地牙哥教士日籍投手達比修有，日前因為家中私事，暫時離隊直到上週才返回球隊，並在今（26）日投了3局共54球的模擬比賽，可能還要數週時間，才能調整到足以先發投球的狀態。美國媒體《The Athletic》在日前報導達比修有的暖心舉動，其經紀人Joel Wolfe透露，達比修有自6月以後就受傷並困擾，遲遲無法出賽，根據《The Athletic》的記者Dennis Lin報導指出，達比修有經紀人Joel Wolfe透露，其實教士隊總管A.J. Preller曾向達比修有提議，。「這就是他把自己放進限制名單的原因，我以前從未看過這種事。」Joel Wolfe說道。另一方面，教士總管A.J. Preller則表示：「值得一提的是，先前達比修在高階1A投復健賽時，特別自掏腰包叫了buffet到球場，提供這些球員用餐，甚至連對手也請，展現十足的老大哥風範。