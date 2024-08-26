辛龍消失螢光幕4年！胡瓜親見本人「曝他復出意願」：這點是關鍵

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▲綜藝天王胡瓜（中）今日出席公益活動。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲胡瓜坦言前陣子有見到辛龍，和對方討論「餐廳秀」復甦的計畫。（圖／記者吳翊緁拍攝）

男星辛龍在老婆「國標舞女王」劉真過世後，遲遲一直無法走出傷痛，已經消失在螢光幕前4年，外界都十分關心他的狀態，對此，綜藝天王胡瓜今（26）日出席公益活動，提及想將餐廳秀的文化帶回台灣演藝圈，預計邀約一些老牌大咖，包括李宗盛、羅大佑、辛曉琪、辛龍等人，談及辛龍，他也透露，這陣子有見到對方，辛龍終於動了復出的念頭。胡瓜剛結束「藍寶石大歌廳」表演，他也透露，明年有個大計畫，希望在台北流行音樂中心舉辦「餐廳秀」，感嘆現在台灣演唱會很活絡，但都是韓團、蔡依林、周杰倫、張惠妹等年輕人熱愛的藝人，反而老一輩的朋友沒什麼機會能夠看演唱會，因此他想結合公益辦這個活動，目前的擬邀名單有任賢齊、辛龍、李宗盛、羅大佑等人，任賢齊已經確定參加，但活動還在計畫階段，他會繼續看場地。胡瓜提到辛龍，坦言前陣子有見到他，和對方討論「餐廳秀」復甦的計畫，辛龍也說會考慮，「我會慢慢跟他聊，他對電視還是有一點害怕、傷心，如果大家玩舞台秀，畫面不會流出去就蠻有可能。」他強調，當年的「餐廳秀」就是不會在電視上播出，大家才會買票進場觀賞，但現在都會在其他平台呈現，「就是這樣才會亡的，千萬不能有短視的眼光，要以振興餐廳秀為目的。」白冰冰的節目《我愛冰冰秀》和康康主持的《綜藝一極棒》打對台，收視率議題鬧得沸沸揚揚，胡瓜被問及此事也表示：「又不是只有這兩個節目，其他節目好像被邊緣化，還有那麼多節目，夜總會第一名也沒人講。」先前傳出白冰冰的節目入駐民視，導致他的節目《綜藝大集合》受到影響，胡瓜因此和民視陷入合約糾紛，他也透露，雙方希望能夠和平解決此事，但求償金額先不談。