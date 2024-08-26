性騷鍾沛君遭判刑！朱學恒不服提上訴　今開庭不發一語快步閃人

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名嘴朱學恒前年6月間，遭議員鍾沛君指控在酒後涉嫌性騷強吻，台北地檢署偵結後依強制猥褻罪起訴，案經台北地院審理，認定朱涉強制猥褻事證明確，判刑1年2月。對此，朱學恒不服提起上訴，今（26）日高院進行準備程序庭，朱學恒稍早面對媒體提問，不發一語步入地方法院內。據了解，朱學恒2022年8月6日晚間於包廂餐敘時，涉嫌趁友人離開、與國民黨台北市議員鍾沛君獨處時，性騷強吻對方，之後又不顧女方反抗，壓肩二度強吻得逞；去年6月間「#MeToo」事件爆發後，朱學恒在節目上大談MeToo運動引發鍾沛君不滿，遂於臉書發文揭露此事並提告。案經台北地院審理，認為朱學恒飾詞狡辯，犯後未見悔意，依強制猥褻罪判刑1年2月徒刑。朱學恒不服判決提上訴，今天高院召開準備程序庭，稍早朱學恒已按時抵達，但面對媒體提問均未回應快步離開。