彰化深夜傳槍響！父子「不滿狗追吠」掃射報復　遇狗追車怎麼解？

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▲對方不只開槍射狗狗，離開時竟又朝他種的木瓜連開多槍，加起來應該多達數十槍。（圖／受害民眾提供）

▲警方搜索扣押空氣槍2支（含彈匣）、火藥式左輪玩具槍1支、BB彈1包，另查扣瓦斯槍1支（含彈匣），並通知涉嫌開槍的2名男子到案說明。（圖／彰化警分局提供）

▲開槍父子倆涉嫌恐嚇行為，全案分別依《刑法》妨害自由罪及《少年事件處理法》，函送彰化地檢署及彰化地方法院少年法庭偵辦。（圖／受害民眾提供）

▲專家提醒，若被狗追逐，騎機車的民眾可以加速騎走，拉開與狗狗之間的距離，若騎的是單車，最好減速下車，將車擋在狗與自己中間，緩慢安靜的牽車離開。（圖／翻攝自PTT）

彰化深夜驚傳槍聲！1名爸爸騎機車載女兒行經彰化縣花壇鄉139縣道時，遭許姓木瓜農飼養的小黑狗追逐吠叫，不料，其，狗狗嚇到四處逃竄，受害者與附近鄰居聽到半夜槍聲大作也嚇壞，警方循線追查，以將父子倆查獲到案並移送法辦。被害許姓民眾向彰化警分局報案指出，23日晚間7點多有2名男子突然闖入住家，朝屋外的黑狗掃射多槍，連發槍聲驚動屋主，他立刻跑出來制止，但兩名男子手上都拿著槍，使他心生恐懼，不敢輕舉妄動，父子倆23日行兇後，於隔（24）日又到許姓民眾住處，持玩具槍對空鳴槍，陣陣槍響嚇壞附近鄰居。有民眾報案疑似聽到槍聲，警方循線調查，25日便持彰化地方法院核發的搜索票至嫌疑人住所執行搜索，，並通知涉嫌開槍的2名男子到案說明。黃姓嫌犯向警方供稱，因為23日騎機車載女兒經過139線時不慎走錯路，進入許姓民眾住處，卻被其飼養的黑狗追逐，心生不滿，因此於當天晚間載兒子持空氣槍射擊黑狗報復，過程中因遇許姓屋主出來制止，所以警方偵訊後，因專家提醒，狗會追人追車是為了保護自己，或保護自有領地、食物或剛出生的寶寶，，若被狗追逐，，拉開與狗狗之間的距離，，緩慢安靜的牽車離開。