許光漢軍中慘被欺負？遭同梯模仿長官喊：注意　他怒脫口：靠X哦

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▲許光漢在軍中的生活似乎非常歡樂，還被同梯開玩笑。（圖／IG kuanghanhsu）

▲許光漢近期已經開始跑1公里訓練，同梯喊：「腳都臭了」沒想到引起女網友發文：「許光漢應該不會腳臭吧？」（圖／記者吳翊緁攝影）

戲劇男神許光漢，近年來攀上演藝事業高峰，不僅跑到韓國出道，演出《無路可走：輪盤賭》，近日由他主演的《正港分局》更是成為網友瘋狂討論的火熱話題。8月20日無預警入伍的他，讓不少「許太太」大喊心碎，不過許光漢熱度不減，各大論壇上依舊可以看見與他同梯或是同軍營的網友們分享他的近況。近期又有女網友發文爆料，指出自己的老公在軍中假扮長官喊話，沒想到騙到許光漢，更脫口爆出：「靠X哦！」笑翻全寢室。由於許光漢突然低調當兵，掀起轟動，軍中的長官也下達3禁令，宣布「禁止合照、禁止簽名、禁止摸頭」，坦言要保護他的個人隱私，不過也強調絕不會有特殊待遇。雖然無法拍到許光漢，不過同梯的其他網友們倒是一直在網路上更新他的一舉一動。像是先前就有網友指出自己有遇到許光漢，發現他好像沒有補到菜，所以沒吃飽不開心。還有網友指出許光漢很有禮貌：「剛剛他撞到我，還跟我說抱歉。」更有人驕傲表示自己有和許光漢聊天：「他還滿好笑的！」如今又有女網友爆料許光漢軍中糗事：「昨天我老公又在鬧，在寢室學長官講什麼注意，大家都被他騙到回講『注意』 許光漢也被他騙到，轉頭看到他，講了句：『靠X哦！』超級好笑。」搞笑的是，該名女網友完全忘記自己是人妻，更直言：「我老公也太幸福！跟許光漢一起睡覺。」也爆料老公日前上急救課時，居然有幸讓許光漢幫他包紮頭，還指出他與許光漢已經開始跑1公里訓練，女網友的老公還笑説他跑到自己的腳都臭了，沒想到女網友爆出神回應：「許光漢應該不會腳臭吧？」沒想到老公直接打槍她：「應該一樣臭！」笑翻全網。