鼎泰豐中國華北14門市確定關閉！8百名員工將資遣　停業原因曝光

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▲「鼎泰豐」進軍中國市場近20年，光是在北京內就有多達６間門市。（圖／翻攝Google評論）

▲鼎泰豐靠著穩定品質與口味闖出口碑，但售價偏高也是公認事實。（圖／記者蕭涵云攝）

「鼎泰豐」進軍中國市場近20年，今（26）日卻宣布將在2024年10月31日前陸續結束位於北京、天津、西安共14間門市的營運，初步預計有800名員工將被資遣。至於停業的原因，則與中國、董事會部分成員有關。鼎泰豐和大成集團於2004年起，合作成立北京恆泰豐餐飲有限公司，在大陸華北地區和廈門經營餐飲品牌「鼎泰豐」，不過北京恆泰豐餐飲有限公司在今（26）日發布公告，由於公司營業執照20年期限已滿，且。北京恆泰豐餐飲有限公司於2004年起取得台灣鼎泰豐授權，在中國華北地區和廈門經營鼎泰豐，目前一共有14間門市。對此，鼎泰豐台灣總部表示，在中國等城市分店，目前由北京恆泰豐餐飲有限公司經營，今因北京恆泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，故鼎泰豐提前終止品牌授權。至於華東地區的鼎泰豐，包含上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、寧波、廣州、深圳等地，則另有合作夥伴跟鼎泰豐合作，與本次營業結束事件無關。中國華北地區的14間門市，確定將於10月陸續關閉，，據了解，北京鼎泰豐將會按照中國大陸勞工資遣規定來進行，會按照年資給予資遣費。此外，鼎泰豐與部分商場的租約也尚未到期，也將另外進行賠償。