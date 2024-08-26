雙十慶典被挖苦華國美學　江啟臣：凸顯中華民國元素天經地義

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▲立法院副院長江啟臣出席唐氏症基金會的「給我抱抱」中秋禮盒發表記者會。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.08.26）

立法院長韓國瑜近日指示，今年雙十慶典要凸顯中華民國元素，綠委以過去高雄燈會為例，擔憂國慶恐走回「華國美學」。副院長江啟臣強調，美學主要針對設計，而非針對哪個國家，他相信「每個國家的生日，都可以設計得很美」，也認為韓國瑜會尊重專業、讓設計人才有發揮的空間。雙十國慶籌備委員會主委歷來由立法院長擔任，日前韓國瑜強調要「辦好中華民國的生日」，並突出中華民國的象徵意義。民進黨立委賴瑞隆則表示，從韓國瑜過去舉辦高雄燈會的案例來看，設計過於傳統、缺乏美學設計，他擔心國慶恐走回「華國美學」路線，導致多年來努力的台灣元素徹底被邊緣化。立法院副院長江啟臣今（26）日下午出席唐氏症基金會的「給我抱抱」中秋禮盒發表記者會，他受訪表示，韓國瑜兼任慶籌會主委，各界應尊重韓的想法，且國家的生日當然以國家意象為主，主題突顯中華民國的生日是天經地義，也是多數國人的期待和共識。江啟臣說，美學主要針對設計，而非針對哪個國家，他相信「每個國家的生日，都可以設計得很美」，也認為韓國瑜會尊重專業、讓設計人才有發揮的空間。