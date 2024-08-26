柯P捧4300萬買商辦惹議　黨員力挺阿北：藍綠哪需要自己花錢！

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民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，如今又遭爆捧著4300萬買商辦作為個人辦公室使用，對此其坦言是「參考他黨」選舉補助款拿了三分之二，7380萬9320元入袋，而此舉再度引發熱議。曾代表民眾黨參選議員的徐勝凌表示，很明顯這辦公室是為了2028做準備，不懂有何好崩潰的，被質疑藍綠都沒這樣，他則認為藍綠平時「藏富於民」，哪還需要自己花錢？柯文哲歷經上屆總統大選，最後位居第三位，但仍能拿到1億1071萬3980元補助款，而有別於賴清德與侯友宜分文未取，全捐做公益與回繳由黨中央全權處理，柯文哲則是稱「參照他黨慣例」選舉補助款拿了三分之二，7380萬9320元入袋，再度引發熱議。對此徐勝凌表示，根據民眾黨的規定，選舉補助款三分之一歸中央黨部、三分之二歸個人使用，且主席成立這辦公室，很明顯就是為了競選2028做準備，「所以不懂有何好崩潰的？」至於外界質疑藍綠都沒有這樣使用補助款，徐勝凌也解釋吃，藍綠政商關係好，平時就「藏富於民」，哪還需要自己花錢？