「珊珊颱風」明起影響日本天氣！台灣熱成烤蕃薯　雨區擴大時間曝

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▲珊珊颱風路徑朝日本前進，週二起風雨就會開始影響，可能一路持續到週末。（圖／中央氣象署）

▲未來一週，台灣降雨以午後雷陣雨，週四水氣增多，各地雨勢比較明顯，外出記得攜帶雨具。（圖／中央氣象署）

▲週三前北台灣，尤其大台北盆地，容易有攝氏36度以上高溫，其它地區高溫普遍落在攝氏33至35度

今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）路徑持續往北，，大台北可能飆到攝氏36度以上，週四（8/29）雨區擴大，台灣各地天氣不穩到週末，9月初可能會有颱風生成，中央氣象署將持續關注。氣象署預報員黃恩鴻表示，珊珊颱風距離台灣1190公里，對台灣沒有影響，但颱風未來將以偏慢的速度朝日本而去，，明天日本天氣受颱風外圍環流影響就會出現雨勢，由於速度變慢，，提醒這幾天要前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊。黃恩鴻指出，，部分會影響到平地市區，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，不過整體而言，明後天水氣比今（26）日少，降雨範圍有稍微縮小的趨勢。，由於盛行南到西南風，清晨至上午因與海陸風輻合作用，中南部地區也會有零星短暫陣雨。氣溫部分，黃恩鴻提醒，週三前北台灣，尤其，還沒下雨前體感都比較悶熱，外出上班、上課要注意防曬、補充水分，避免熱傷害發生。