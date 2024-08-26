「珊珊颱風」明起影響日本天氣！台灣熱成烤蕃薯　雨區擴大時間曝

今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）路徑持續往北，明（27）日起開始影響日本天氣，旅日民眾要注意；台灣明後天則是以午後雷陣雨為主，未來一週沒下雨時氣溫悶熱，大台北可能飆到攝氏36度以上，週四（8/29）雨區擴大，台灣各地天氣不穩到週末，9月初可能會有颱風生成，中央氣象署將持續關注。
珊珊颱風路徑很危險 將登陸日本影響到週末
氣象署預報員黃恩鴻表示，珊珊颱風距離台灣1190公里，對台灣沒有影響，但颱風未來將以偏慢的速度朝日本而去，氣象署預估週三（8/28）白天有機會在九州登陸，明天日本天氣受颱風外圍環流影響就會出現雨勢，由於速度變慢，路徑又是往東北轉向掃過日本大部分陸地，明顯風雨可能持續到週末，提醒這幾天要前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊。
台灣天氣持續炎熱 週四水氣增多、雨區擴大
黃恩鴻指出，明後兩天，台灣的降雨以午後雷陣雨為主，各地山區要注意較大雨勢，部分會影響到平地市區，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，不過整體而言，明後天水氣比今（26）日少，降雨範圍有稍微縮小的趨勢。
週四水氣增多，一直到週末，全台各地上午多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，由於盛行南到西南風，清晨至上午因與海陸風輻合作用，中南部地區也會有零星短暫陣雨。
氣溫部分，黃恩鴻提醒，週三前北台灣，尤其大台北盆地，容易有攝氏36度以上高溫，其它地區高溫普遍落在攝氏33至35度，還沒下雨前體感都比較悶熱，外出上班、上課要注意防曬、補充水分，避免熱傷害發生。
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氣象署預報員黃恩鴻表示，珊珊颱風距離台灣1190公里，對台灣沒有影響，但颱風未來將以偏慢的速度朝日本而去，氣象署預估週三（8/28）白天有機會在九州登陸，明天日本天氣受颱風外圍環流影響就會出現雨勢，由於速度變慢，路徑又是往東北轉向掃過日本大部分陸地，明顯風雨可能持續到週末，提醒這幾天要前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊。
台灣天氣持續炎熱 週四水氣增多、雨區擴大
黃恩鴻指出，明後兩天，台灣的降雨以午後雷陣雨為主，各地山區要注意較大雨勢，部分會影響到平地市區，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，不過整體而言，明後天水氣比今（26）日少，降雨範圍有稍微縮小的趨勢。
週四水氣增多，一直到週末，全台各地上午多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，由於盛行南到西南風，清晨至上午因與海陸風輻合作用，中南部地區也會有零星短暫陣雨。
氣溫部分，黃恩鴻提醒，週三前北台灣，尤其大台北盆地，容易有攝氏36度以上高溫，其它地區高溫普遍落在攝氏33至35度，還沒下雨前體感都比較悶熱，外出上班、上課要注意防曬、補充水分，避免熱傷害發生。