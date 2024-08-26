許光漢抿嘴耍帥！童年照流出從小帥到大　粉絲嗨翻喊：根本都沒變

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▲許光漢童年時期的照片曝光，讓粉絲大讚他小時候就擁有高顏值。（圖／Threads）

男神許光漢近期低調入伍，不過網路上有關於他的討論仍十分熱烈，自從他出演了經典台劇《想見你》以後爆紅，後續還主演了電影《關於我和鬼變成家人的那件事》、戲劇《正港分局》，後續還跑到韓國出道，與韓國知名演員李光洙一同演出《無路可走：輪盤賭》，幾乎要紅遍全亞洲。沒想到近期還有網友挖出許光漢小時候的照片，抿嘴耍帥的模樣讓不少「許太太」嗨翻，直呼帥到沒天理：「根本都沒變！」許光漢自從跑去當兵了以後，網路上討論他的網友還是很多，不僅一堆與他同梯的人頻頻在社群上更新他的一舉一動，還曝光他疑似在軍營裡沒有吃飽不開心，甚至有新兵開心表示有和許光漢聊天，直呼：「他人很好！還滿好笑的。」如今網紅「電商人妻」也加入討論行列，在Threads上發文指出：「我妹以前還在唸書的時候，說她們同班同學有一個很帥的，要給我看照片，然後我那時候說我對小朋友沒什麼興趣。」沒想到她話鋒一轉，無奈喊道：「結果那個小朋友是許光漢。」讓網友笑翻，直呼：「有沒有後悔沒有預約起來放！」沒想到後續更有網友貼出許光漢童年時期的照片，只見他小時候穿著襯衫，五官非常精緻，不僅擁有濃眉大眼、高挺鼻梁，還對著鏡頭抿嘴耍帥，非常可愛。照片曝光後讓不少粉絲嗨翻：「根本都沒變」、「小時候就帥起來放了」、「從小就是帥哥！」另外也有不少網友指出自己也有類似經歷：「我高中同學以前說要介紹他國中同學給我，那時候我有男朋友就完全沒興趣，長大才知道原來是陳柏霖。」更有網友表示，自己高中的歷史老師曾教過一位學生是「傳奇人物」，「讓教官追到快死掉，各種花招把老師跟教官氣得要死，後來才知道，原來那個傳奇是曾敬驊。」