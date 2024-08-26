響應實踐ESG　馬偕醫院攜手玉山銀行簽MOU

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馬偕紀念醫院為持續推動永續發展，繼去年10月完成醫院永續發展倡議書後，今（26）日更與玉山銀行簽署合作意向書(MOU)，以強強聯手之姿，發展淨零轉型、實踐對環境與社會友好的永續承諾，共同為打造台灣醫療永續生態圈而努力。馬偕紀念醫院分享，今日簽署儀式分別由馬偕紀念醫院張文瀚總院長率一級主管與玉山金控董事長黃男洲等重要成員出席，共同見證彼此雙方目標一致推展永續發展的重要時刻。馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，馬偕紀念醫院曾在2014年完成全台第一家醫療團體以G3.1版本通過認證的企業永續報告書(CSR)，勇奪非營利組織類金獎肯定，時隔十年後，去年10月完成馬偕醫療體系ESG簽署，並將10月16日訂為「馬偕ESG日」。張文瀚說，醫療機構是守護民眾健康並帶來美好長遠的生活型態而存在，以此為基礎的情況下，醫院為提供民眾更好的生活品質而努力，面對碳排放量、社會支持與承諾及永續發展的醫院經營三者缺一不可。目前已著手執行永續報告書編撰專案，已完成所有體系醫院首長及各部門主管訪談，後續將陸續進行價值鏈繪製、執行重大議題分析以及利害關係人問卷發放。張文瀚提到，馬偕醫院與玉山銀行自2016年起每年7月前往柬埔寨投入醫療與人道援助、公益活動等，除受疫情中斷3年之外，至今已連續出團6次，醫療援助突破7300人次，是深化臺灣國際醫療與推展兩企業間優質形象很重要的亮點，期待此次玉山銀行協助馬偕醫院採取淨零轉型、發展永續經營策略，並提供專業、優質的永續諮詢服務，實踐對環境與社會友好的永續承諾，可以共同為打造臺灣醫療永續生態圈的目標而努力。玉山金控董事長黃男州則透露，此次與馬偕醫院簽署合作意向書，除協助馬偕醫療體系規劃永續發展策略，也結合「玉山永續轉型平台」專業顧問團隊，為馬偕醫院提供永續發展各方面的支持，包括供應商管理等服務資源，並分享玉山多年來在ESG實踐上的自身經驗，期望深化重要合作夥伴關係，未來雙方將持續合作，為環境與社會帶來正向影響力，朝向永續轉型的目標共同邁進。