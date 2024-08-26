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台中婦失聯13天！警方一查發現車停分局對面　陳屍駕駛座飄異味

記者陳苾暐/綜合報導

▲台中一名62歲婦人，本月13日開車外出後隨即失聯，不料警方調查後，竟發現婦人倒臥在分局對面一部轎車內。（示意圖／翻攝google地圖）
▲台中一名62歲婦人，本月13日開車外出後隨即失聯，不料警方調查後，竟發現婦人倒臥在分局對面一部轎車內。（示意圖／翻攝google地圖）
台中一名62歲婦人，本月13日開車外出後隨即失聯，家屬遍尋不著遂於今（26）日前往警局報案，不料警方調閱監視器後，竟發現婦人的車就停在分局對面的停車格內，趕往檢查這才驚覺婦人已陳屍車內，且一旁還留有燒炭工具，詳細事發原因還有待進一步釐清。

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據了解，該名婦人近期情緒不佳，先前曾有多次開車外出散心的紀錄，但本月13日婦人離家後卻就此失聯，家人察覺有異遂在今天下午前往報案。

事後警方透過監視器得知婦人的藍色轎車就停在分局對面停車格，派員到場後發現婦人已明顯身亡，且車子還傳出陣陣異味，經查，車內留有燒炭器具，死者身上則無明顯外傷，初步排除他殺可能，後續將相驗釐清死因。

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