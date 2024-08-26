應對賀錦麗「措手不及」　CNN：川普欲針對提早投票州造勢

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距離美國總統大選只剩不到百日，由於美國國土幅員遼闊，因此許多州份即將展開提前投票，《CNN》引述知情人士說法指出，鑑於對手賀錦麗在民調與聲勢的亮眼表現，共和黨總統候選人川普陣營將祭出有別於先前「躺著選」的輕鬆競選模式，積極增加這位前總統的日程安排，不僅要磨練他的辯論技巧，還要制定前往提前投票州的造勢活動。美國總統大選今年意外插曲不斷，原先兩名年紀大的總統候選人隔空吵架讓選民興致缺缺，同時也讓川普顯得勝券在握，《CNN》指出在共和黨初選篤定由川普獲得提名後，其競選策略基本上就是一週只有一兩場造勢活動，但在拜登交棒給59歲的賀錦麗後，競選局勢出現了急遽變化。一名匿名消息人士透露，在賀錦麗與其副手華茲（Tim Walz）積極分頭造勢之下，川普陣營開始感到措手不及且面臨龐大壓力，為此在接下來的競選行程當中，川普將可能在每一週固定造訪這些提前投票，甚至可能「像是吃了類固醇」一天之內造訪兩州。報導提到，川普接下來的造勢活動主要會聚焦於郵寄投票的北卡州、賓州、明尼蘇達州和佛州等地，川普競選團隊也計劃加強在這些州的實地團隊，部署人力來推動當地選民出門投票。