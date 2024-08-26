小羅勃甘迺迪公開挺川普！不甘競選機會遭扼殺　曾受邀組聯合政府

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美國總統大選只剩不到百日，獨立參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）日前公開宣布退出選戰後，選擇公開表態支持川普，更在接受福斯新聞網（Fox News）專訪時揭露了自己曾與川普協商欲組成「聯合政府」的意願，以及將自己競選失利的原因歸咎於無法在媒體上露面。小羅勃甘迺迪出身於知名的民主黨政治家族，但獨立參選的他經常公開指責民主黨的政策與政治人物，在上週正式宣布退出總統大選後，小羅勃甘迺迪批評民主黨對川普以及他自己發動法律戰阻撓他們公平競選白宮寶座，日前又在接受福斯新聞網專訪時再度歸咎競選失利原因在主流媒體的審查制度上。小羅勃甘迺迪表示，自己在宣布獨立參選的過去16個月來，持續受到主流新聞媒體的「審查」，還稱自己清楚意識到不會有勝出的機會，因為除了福斯新聞以外，幾乎沒有任何機會在電視台露面。他也舉兩度參選德州億萬富豪裴洛（H. Ross Perot）為例，稱裴洛在1992年參選總統的短短10個月內，在電視台獲得34次露面的機會，相較之下他多了半年的選戰時程，但卻只有2次露面機會。另外他也指出，共和黨總統候選人川普曾多次主動聯繫自己與競選團隊，表達組成聯合政府的意願。小羅勃甘迺迪透露，兩人曾在川普遇到槍擊事件後短暫交談過，也曾經對於組織聯合政府達成共識，願意在不同的重要議題上維持互相批評的立場，「這也是團結美國的一種方式」川普曾多次主動聯繫他的競選團隊，甚至在7月川普遭遇暗殺事件後數小時內，兩人還有過交談。小羅勃表示：「川普邀請我組建一個聯合政府。我們同意，我們可以在意見不同的議題上繼續互相批評，但這些議題非常重要，是團結美國的一種方式。」