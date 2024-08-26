住新社區荷包大失血！公共電費「飆2千元」臉垮了　關鍵原因曝光

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▲有剛入住新社區的民眾，發現夏季電費也影響到社區公共電費金額，近期收到帳單更「狂飆2千元」。（圖／翻攝基隆人日常）

▲社區大樓有電梯、走廊燈具等設施，因此公共電費也成為可觀的一筆支出。（示意圖／取自Pexels）

炎熱的夏天還在持續中，許多人待在室內都無法不開冷氣消暑。近期就有剛入住新社區的民眾，發現夏季電費也影響到社區公共電費金額，近期收到的帳單更是「狂飆2千元」，話題曝光也引來許多苦主坦言：「很正常」。一位民眾在臉書社團「基隆人日常」分享，自己日前入住了當地的新社區，生活環境相當舒適，但是生活成本卻不低，最讓他有感的就是電費，因為5月收到的3、4月電費帳單上，公共電費1185元，但這個月收到的6、7月電費單上，除了自己家裡的用電飆升，連公共電費也飆升至2108元。新社區也遇上公共用電量多又遇上夏季電費，也讓原PO忍不住感嘆「每個月光是管理費加上公電至少就要4000元以上，夏季電費期間更是超過5000元，那些想要基隆買房出租當投資客的，最好先算清楚持有成本」。不少入住新社區的過來人也紛紛回應，「新社區一開始的公電用量都很可怕，一堆住戶要裝潢入住，光電梯使用頻率就很驚人」、「我們社區也是每期供電都破千，比自家用得還貴」、「暴增1000塊也許是契約用電量要調整」、「新社區這樣很正常，如果都裝潢完畢還是這樣的金額，就要注意了」。事實上，過去就曾有其他社區住戶曾抱怨，每個月收到的電費單上，「分攤公共電費」總是自己使用電量的好幾倍，就算自己家裡努力省電也很無感，因為還是要幫別人繳電費。至於為何社區大樓公共電費會這麼貴？，申請較高契約電量，因此新住戶都會覺得台電也曾提醒，只要住戶同意，管委會即可代表社區向台電提出降低，但若契約容量調到過低，很可能會「超約」，反而會被台電加收一筆「超約附加費用」，因此建議等住戶都入住確認用電總量一段時間後，找出最適合的契約容量，的確可省下一筆可觀電費。