限定版爵士快線列車出發　迎9月爵士樂活動

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▲蔣萬安搭乘限定版北捷爵士快線到捷運西門站，大跳搖擺舞，和民眾熱情自拍。（圖／記者黃文德翻攝）

▲蔣萬安下午親自體驗台北有夠「潮」系列活動，搭乘北捷限定版「爵士快線」列車。（圖／記者黃文德翻攝）

透過爵士音樂的魅力，讓交通運輸成為美好生活日常的一部分。限定版「爵士快線」列車25日午後出發，邀請臺北爵士大樂隊Taipei Jazz Orchestra好手進駐3節車廂，巧妙結合臺灣古典樂及爵士樂，進行獨奏精采演出，旅客在列車上不但體驗現場演奏，更感受到不一樣的爵士樂。北捷爵士快線是潮臺北系列活動之一，爵士快線25日從板南線南港展覽館站出發，臺北市長蔣萬安親自體驗，並宣布臺北爵士音樂節將於9月6日至8日在大安森林公園登場，以「龍來舞爵士」作為活動主題，邀大家來享受這場年度音樂盛事；臺北音樂不斷電10週年演唱會亦將於9月7日、8日盛大舉辦，開放民眾免費入場。此外，8月25日市政府站、西門站進站音樂也搖身變為由臺北爵士大樂隊全新打造爵士風進站音樂；即日起至9月8日淡水信義線，車站進站音樂亦同步變「聲」爵士風；9月6日、7日兩天午後，爵士樂隊將於淡水信義線列車上快閃演出，從經典曲目到臺灣本土爵士組曲皆有，透過在車廂內的音樂演出，展現臺北捷運能為大眾帶來無限的藝文能量。