國軍「天馬操演」登場！拖式飛彈首度夜間射擊　火光四射超震撼　

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▲拖式飛彈命中靶船發出爆炸亮光。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.26）

▲M1167拖式飛彈悍馬車。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.26）

▲M1167悍馬車搭載M41A7拖式飛彈發射系統，大幅提升反裝甲部隊接戰及快速反應能力。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.26）

國軍年度「天馬操演」今（26）日於屏東枋山登場，新購的M1167拖式飛彈悍馬車的也於今日首度公開亮相，並與夜間發射拖式2A反裝甲飛彈，共發射12枚拖式反裝甲飛彈，其中11枚命中靶船，飛彈命中靶船炸出四射火光，場面相當震撼。國防部編列新台幣118億1516萬元向美國採購1240枚拖式（TOW）2B反裝甲飛彈、24輛M1167悍馬車、30套改良式目標獲得系統。1240枚拖式2B反裝甲飛彈將於今年全數交付，國防部先前所採購100輛拖2B飛彈發射車已經先行交貨抵台。國軍年度「天馬操演」今日、明兩日移師屏東枋山靶場，可發射新型拖式2B飛彈「M41A7 ITAS拖式發射系統」的M1167悍馬車也首度公開亮相，該系統除可射擊現有各型拖式飛彈外，並整合與改進系統結構，包括手柄式操控模組、雷射紅外線測量距離、系統輔助瞄準目標及自動檢測功能等特性，大幅提升反裝甲部隊接戰及快速反應能力。第四作戰區指出，此次納編陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊，進行拖式飛彈實彈射擊鑑測，採「以測代訓」方式磨練官兵立即應處能力及熟練射擊程序，達「戰、訓、測」合一目標。在射手遴選部分，舊式裝備以沒有實彈射擊經驗人員為主，新式裝備則以有實彈經驗者優先。今日日間操演一共射擊17枚拖式飛彈，命中率5成。晚間繼續實施夜間實彈射擊，共發射12枚拖式2A反裝甲飛彈，其中11枚命中靶船，展現國軍部隊不分晝夜都能夠執行反登陸作戰能力。