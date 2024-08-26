美大選二次辯論恐爽約？川普炮轟ABC「假新聞」　質疑何必要參加

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美國總統大選的第二次總統辯論目前預定9月10日登場，目前這場由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦的辯論是川普與賀錦麗雙方競選團隊都同意的唯一一場辯論，然而近期共和黨總統候選人川普卻砲轟ABC News是假新聞媒體，主張應該要多辦幾場才對。美選第一場電視辯論過後，總統拜登的表現加速交棒給副總統賀錦麗出來參選的進程，當時前總統川普就曾稱願與賀錦麗辯論，但開始攻擊第二次辯論會的主辦方美國廣播公司新聞網（ABC News）對他存有偏見，主張應該由福斯新聞（FOX News）舉辦。如今隨著第二次辯論即將到來，川普又再度於自家社群發文平台「真實社群」（Truth Social）痛批美國廣播公司的「假新聞」，稱共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）接受ABC​​首席白宮記者卡爾（Jonathan Carl）的採訪「荒謬又充滿偏見」，還說ABC 的政治評論員就是一群「反川酸民」。川普在該篇貼文最後質疑，「既然如此，為何我還要和賀錦麗在那個電視台進行辯論？」《華郵》報導指出，隨著賀錦麗在全國民調中的領先優勢不斷擴大，並在搖擺州取得關鍵進展，川普對於在美國廣播公司新聞辯論再次提出質疑，文內也引述《華盛頓郵報》民調，顯示賀錦麗目前在威斯康辛州領先 3 個百分點，在賓州領先 2 個百分點，在密西根州則領先不到 1 個百分點。這也並非川普第一次對於ABC主辦辯論有疑慮，他先前就曾主張應由觀眾最多的福斯主辦，當時川普主張既然拜登已經毫不意外地退選，「我認為無論激進左派民主黨選誰，這場辯論都應由福斯舉辦，而非具成見的ABC。」