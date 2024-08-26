子瑜為單飛SOLO拚了！動物園上班被拍到　網見她穿制服：太瘦了吧

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▲子瑜將於9月6日SOLO出道，發行第一張專輯《abouTZU》。（圖／TWICE IG）

▲▼子瑜錄節目，穿著園區制服的模樣，吸引眾人圍觀。（圖／翻攝haeyoung_fo X）

韓團TWICE台灣籍成員周子瑜將於9月6日發行第一張SOLO專輯《abouTZU》，公司除了定時釋出新回歸照跟預告短片，有網友今（26）日在「愛寶樂園」遇到子瑜穿著動物園制服的工作，似乎是在為了宣傳作品做準備。社群平台X跟Threads上，今日曝光不少子瑜穿著「愛寶樂園」員工制服的照片，她盤起金髮，禮貌聆聽工作人員講解，專注的模樣吸引不少路人駐足，很多人發現該位美女正是TWICE的子瑜，拿起手機不斷搶拍。節目劇透照曝光後，網友紛紛表示：「韓國愛寶樂園？」、「好瘦多吃點！」、「感覺是在錄綜藝，好期待」、「大家都不想看動物了」、「回歸髮色嗎？」、「怎麼可以那麼正」、「好瘦好瘦」，相當期待子瑜的新專輯，以及專屬她個人的綜藝節目播出。周子瑜出生於台灣台南，2012年只有13歲的她，赴南韓參加2次徵選，最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生，並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》，成績優異的7名至9名者，就可作為TWICE成員，後來是節目組追加成員，子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》，以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。如今子瑜出道9年，也終於熬出一片天，將於9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》，她也是繼志效、娜璉後，成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》