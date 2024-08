子瑜為單飛SOLO拚了！動物園上班被拍到　網見她穿制服：太瘦了吧

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜將於9月6日SOLO出道,發行第一張專輯《abouTZU》。(圖/TWICE IG)

▲▼子瑜錄節目,穿著園區制服的模樣,吸引眾人圍觀。(圖/翻攝haeyoung_fo X)

韓團TWICE台灣籍成員周子瑜將於9月6日發行第一張SOLO專輯《abouTZU》,公司除了定時釋出新回歸照跟預告短片,有網友今(26)日在「愛寶樂園」遇到子瑜穿著動物園制服的工作,似乎是在為了宣傳作品做準備。社群平台X跟Threads上,今日曝光不少子瑜穿著「愛寶樂園」員工制服的照片,她盤起金髮,禮貌聆聽工作人員講解,專注的模樣吸引不少路人駐足,很多人發現該位美女正是TWICE的子瑜,拿起手機不斷搶拍。節目劇透照曝光後,網友紛紛表示:「韓國愛寶樂園?」、「好瘦多吃點!」、「感覺是在錄綜藝,好期待」、「大家都不想看動物了」、「回歸髮色嗎?」、「怎麼可以那麼正」、「好瘦好瘦」,相當期待子瑜的新專輯,以及專屬她個人的綜藝節目播出。周子瑜出生於台灣台南,2012年只有13歲的她,赴南韓參加2次徵選,最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生,並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》,成績優異的7名至9名者,就可作為TWICE成員,後來是節目組追加成員,子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》,以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。如今子瑜出道9年,也終於熬出一片天,將於9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》,她也是繼志效、娜璉後,成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。生 日:1999年6月14日(25歲)學 歷:韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道:2015年(TWICE)、2024年(個人)公 司:JYP娛樂出道地:南韓、日本、美國出道作:🇰🇷南韓/《The Story Begins》🇯🇵日本/《#TWICE》🇺🇸美國/《The Feels》🇰🇷個人/《abouTZU》