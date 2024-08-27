越南政局新一輪權力洗牌　新增3位副總理、2位副總理及部長遭免職

我是廣告 請繼續往下閱讀

越南政局近期發生一連串人事變動，經過內部激烈的政治動盪後，迎來新一輪權力洗牌。越南國會在26日召開特別會議，通過人事決議，新增3位副總理，並且免除2位副總理的職務。根據越南國會公告，新任命的3位副總理分別是越共中央政治局委員阮和平、越共中央委員暨財政部長胡德福、越共中央委員暨外交部長裴青山。經過這次人事調整，越南現任5位副總理分別為阮和平、胡德福、裴青山，以及之前已任職的陳紅河和黎成龍；現任總理為范明正。此外，越南國會秘書長裴文強宣布，越共新任總書記蘇林將卸任國家主席一職，國會計劃在10月選出新的國家主席，意味著越南將回歸「四大支柱」的傳統架構，由不同人分別擔任越共總書記、國家主席、政府總理和國會主席等重要職位。在此同時，國會也通過免除副總理陳流光職務的決議，陳流光已被調任為中央經濟委員會主任。另一位副總理黎明慨在8月初辭去黨內職務後，也被國會免除政府職務並退休；自然資源與環境部部長鄧國慶同樣被免職並退休。這一系列人事變動反映出越南政局不穩，高層權力結構的調整與內部政治勢力的再平衡是否能穩定各方勢力，有待觀察。