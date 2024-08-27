太離譜！虐童幼兒園竟用「假說明會」交差　受害家長全蒙鼓裡

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▲經確認，林姓幼教師確實構成不當體罰的違法行為。（示意圖／ Shutterstock）

▲受害幼童家長多次向學校詢問何時召開說明會，都未等到校方回覆，後經家長與教育局確認才發現，園方已利用畢旅說明會，充當受害班級的家長說明會。（示意圖／ 受害家長提供）

新北私立學仕幼兒園林姓教保員涉嫌對幼童進行不當體罰，包括要求幼生以拱橋動作支撐身體、拿簿本打幼生頭和肢體，以及罰幼生長時間做空手跳繩動作等行為，多達5名孩童受害；有受害家長投訴，事發後教育局要求校方召開說明會，校方卻以「畢業旅行規劃」為名義召開說明會，只在說明會開始前鞠躬道歉，就直接側錄影片送教育局交差，當下只有6-7位家長出席，受害幼童家長甚至全被蒙在鼓裡，新北市府也未做查核，「掛羊頭賣狗肉」的行為讓家長憤怒不已。新北市教育局表示，今年5月底接獲檢舉通報後，便立即稽查並將林姓教保員停職，經確認，林姓幼教師確實有命令學生以拱橋動作支撐身體、拿簿本等物品打頭和肢體、罰幼生長時間做空手跳繩動作等行為，明顯構成體罰的違法行為。亦有家長指出，透過監視器畫面，，恐嚇孩童若沒好好撐著就會挨刺，處罰期間，有其他助教進班，下午被受罰時，煮飯阿姨也有進班在一旁看著孩子受罰，園內所有人都未制止林姓老師的不當體罰行為；教育局日前開罰林姓教保員60萬元罰鍰，公告姓名且終身不得聘任，同時勒令該園停招，並要求學校招開家長說明會，但受害幼童家長多次向學校詢問何時召開說明會，都未等到校方回覆，等待了三個月後，家長與教育局確認才發現，家長痛批，校方「掛羊頭賣狗肉」的行為是蓄意欺騙，明明是請家長去聽畢業旅行說明會，給教育局的報告卻是寫對受害班級的說明會，讓受害學童的父母無法釋懷，只好找議員陳情，議員於協調會中拍桌要求市府「別再幫學校講話！」並離譜事件曝光後，園方才又重新寄說明會通知給受害家長，信中表示「對於先前在大班學習階段，遺憾發生不當管教事件，造成家長的擔憂，園所深感愧疚，並深刻反省與檢討。」、「園所與Rita老師希望有機會向家長致歉，並了解幼生心理諮詢之需求，敬請家長撥冗出席。」