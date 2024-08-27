太離譜！虐童幼兒園竟用「假說明會」交差　受害家長全蒙鼓裡

新北私立學仕幼兒園林姓教保員涉嫌對幼童進行不當體罰，包括要求幼生以拱橋動作支撐身體、拿簿本打幼生頭和肢體，以及罰幼生長時間做空手跳繩動作等行為，多達5名孩童受害；有受害家長投訴，事發後教育局要求校方召開說明會，校方卻以「畢業旅行規劃」為名義召開說明會，只在說明會開始前鞠躬道歉，就直接側錄影片送教育局交差，當下只有6-7位家長出席，受害幼童家長甚至全被蒙在鼓裡，新北市府也未做查核，「掛羊頭賣狗肉」的行為讓家長憤怒不已。
新北市教育局表示，今年5月底接獲檢舉通報後，便立即稽查並將林姓教保員停職，經確認，林姓幼教師確實有命令學生以拱橋動作支撐身體、拿簿本等物品打頭和肢體、罰幼生長時間做空手跳繩動作等行為，明顯構成體罰的違法行為。
亦有家長指出，透過監視器畫面，看到自家孩子分別在上午、下午被處罰拱橋動作，教保員甚至在孩子身體下方放置「美工刀和膠帶台」，恐嚇孩童若沒好好撐著就會挨刺，處罰期間，有其他助教進班，下午被受罰時，煮飯阿姨也有進班在一旁看著孩子受罰，園內所有人都未制止林姓老師的不當體罰行為；另有孩子未拿睡袋就被掐脖子、捏扯孩童耳朵、女童連續四天被老師呼巴掌等離譜行為。
教育局日前開罰林姓教保員60萬元罰鍰，公告姓名且終身不得聘任，同時勒令該園停招，並要求學校招開家長說明會，但受害幼童家長多次向學校詢問何時召開說明會，都未等到校方回覆，等待了三個月後，家長與教育局確認才發現，園方已利用8月5日舉行的「陽明山畢業旅行郊遊說明會」，充當受害班級的家長說明會，其僅於會議開頭鞠躬道歉，並側錄下來，再將此側錄影片繳交給教育局，表示已向家長完成說明，甚至避開「受害班級」字眼，教育局也未查證，直接相信校方片面說詞。
家長痛批，校方「掛羊頭賣狗肉」的行為是蓄意欺騙，明明是請家長去聽畢業旅行說明會，給教育局的報告卻是寫對受害班級的說明會，讓受害學童的父母無法釋懷，只好找議員陳情，議員於協調會中拍桌要求市府「別再幫學校講話！」並要求看校方給教育局的進度紀錄，才當場戳破學校的謊言。
離譜事件曝光後，園方才又重新寄說明會通知給受害家長，信中表示「對於先前在大班學習階段，遺憾發生不當管教事件，造成家長的擔憂，園所深感愧疚，並深刻反省與檢討。」、「園所與Rita老師希望有機會向家長致歉，並了解幼生心理諮詢之需求，敬請家長撥冗出席。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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教育局日前開罰林姓教保員60萬元罰鍰，公告姓名且終身不得聘任，同時勒令該園停招，並要求學校招開家長說明會，但受害幼童家長多次向學校詢問何時召開說明會，都未等到校方回覆，等待了三個月後，家長與教育局確認才發現，園方已利用8月5日舉行的「陽明山畢業旅行郊遊說明會」，充當受害班級的家長說明會，其僅於會議開頭鞠躬道歉，並側錄下來，再將此側錄影片繳交給教育局，表示已向家長完成說明，甚至避開「受害班級」字眼，教育局也未查證，直接相信校方片面說詞。
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