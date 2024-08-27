珊珊颱風眼清晰！明起大迴轉最新路徑曝　吳德榮：登陸日本達最強

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▲中颱珊珊已有清晰的颱風眼，登陸九州前將達到最強，也有2次或3次登陸日本的機率。（圖／中央氣象署）

▲台灣因珊珊颱風外圍沉降增溫，今日各地晴朗無雲，紫外線強，最高溫達37、38度。（圖／記者陳明安攝）

中颱珊珊已出現清晰的颱風眼，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，珊珊颱風最新路徑正向西北西逐漸轉北，並於明、後天向東北大迴轉，登陸九州前將達到最強，也有2次或3次登陸日本的機率。至於台灣則因珊珊颱風外圍沉降增溫，各地晴朗無雲，紫外線強，最高溫達37、38度，應注意防曬、防中暑。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日2時真實色雲圖顯示，中颱珊珊已有清晰的颱風眼。根據各國官方路徑預測圖顯示，珊珊颱風在日本九州南方海面，受太平洋高壓導引，路徑向西北西逐漸轉北，並於明、後天再逐漸轉向東北大迴轉。珊珊颱風登陸九州前將達到最強，受地形破壞後再逐漸減弱。各國官方預測圖也顯示，珊珊颱風將有2次或3次登陸日本的機率，可能會先登陸九州後，再登陸四國或本州。但登陸確切地點及時間仍在調整中，若民眾近期有安排日本行程，應密切注意珊珊颱風動態。台灣今日清晨截至4時44分，各地區平地最低氣溫約在23、24度，今日各地區氣溫為北部24至38度，中部24至36度，南部23至36度，東部23至37度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，雖然今、明兩天太平洋高壓減弱，但因珊珊颱風外圍沉降增溫，台灣各地晴朗無雲，紫外線強，最高溫達37、38度，應注意防曬、防中暑；降雨部分，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。至於未來天氣，最新模式模擬顯示，週四至週日盛行西南及偏南風，天氣仍偏熱，需注意防曬、防中暑；另外，與「陸風」輻合，清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。