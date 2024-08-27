都麥克風害的？川普威脅不跟賀錦麗辯論　遭嗆：別躲在靜音鈕後面

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美國總統大選的第二次總統辯論，預計是由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦、美國當地時間9月10日登場，也是川普、賀錦麗雙方都同意的唯一一場辯論。不過川普近日又再度於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，痛批美國廣播公司的「假新聞」，甚至質疑「為何我還要和賀錦麗在那個電視台進行辯論？」有外媒指出，導火線疑似是賀錦麗陣營試圖更改先前協調好的辯論規則，包含要求全程開啟麥克風。綜合《路透社》等外媒報導，賀錦麗的發言人法倫（Brian Fallon）表示，競選團隊希望在整個辯論期間保持候選人麥克風開啟，而不是像上次辯論那樣，在對手發言時將其靜音，聲稱：「副總統已準備好應對川普不斷的謊言和即時干擾，川普應該停止躲在靜音按鈕後面。」對此，川普競選團隊高級顧問米勒（ Jason Miller）透過聲明回應，他們已經同意了與上次辯論相同的條款，即麥克風靜音規則，無意改動。川普則表明，他不怕讓麥克風一直開著，並補充說他也不喜歡上次辯論的麥克風靜音規定，但他所知的協議內容是，規則會跟上次辯論一樣，坦言他沒有為了「新對手」做太多準備，不打算花太多時間。報導提到，所謂的「熱麥克風」時刻（hot mic）是指尚未被關閉的麥克風，有時會導致不經意說出的私下言論、或不應公開的言論，被錄製下来或者播出，對政治人物而言，可能帶來幫助或傷害。分析認為，相較於上一場辯論拜登「災難」般的表現，曾擔任檢察官、相對年輕的賀錦麗，邏輯口條清晰，若被允許在辯論中即時反駁川普，而不是等到對方講完才發言，或許對她而言是有利的，所以川普陣營才會一改上次希望麥克風全程開啟的態度，因為當時希望能捕捉到更多拜登的失言時刻。