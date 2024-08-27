珊珊颱風結構變完整！西北側「乾區入侵」　鄭明典示警：已經不弱

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▲珊珊颱風結構已變完整，雖然西北側仍有乾空氣捲入的特徵，強度稍受限，但已經不弱了。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲珊珊颱風目前位於日本九州的南方海面，今晚至明日就會逐漸開始影響九州地區，一直到週末期間都將在日本上空活動。（圖／中央氣象署）

珊珊颱風結構變完整了！前中央氣象局局長鄭明典今（27）日一早更新中颱珊珊近況，透露雖然西北側有「乾區入侵」，導致強度稍微受限，但目前「已經不弱了！」天氣風險分析師歐宗學則透露，珊珊颱風目前位於日本九州的南方海面，今晚至明日就會逐漸開始影響九州地區，恐一路在日本上空待到週末之後。鄭明典昨日曬出珊珊颱風雲圖現況，表示珊珊颱風和北側雲團之間出現弱對流區，也就是俗稱的「乾區入侵」，代表該區氣壓略升高，因此北側雲團會持續往北，但珊珊颱風本身往北的分量會減弱，在海面停留的時間將拉長。而鄭明典今日一早則發文示警，歐宗學則表示，珊珊颱風目前位於日本九州的南方海面，，提醒這週有安排日本行程的民眾，務必要持續追蹤珊珊颱風預報動向。歐宗學也透露，在珊珊颱風之後，本週於南海及菲律賓東方海面，預計也會再有熱帶擾動發展的機會，但目前暫時還不需要擔心對台灣帶來的影響。