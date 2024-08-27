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Makiyo將幫Enzo大體化妝「最後也要美美的」曾畫過羅霈穎、賀一航

記者藍詩孟／綜合報導

▲Makiyo（右圖左）將幫Enzo（左圖）的大體化妝，希望他最後一刻也能「美美的」；過去Makiyo還曾畫過已故的羅霈穎、賀一航。（圖／Enzo臉書）
▲Makiyo（右圖左）將幫Enzo（左圖）的大體化妝，希望他最後一刻也能「美美的」；過去Makiyo還曾畫過已故的羅霈穎、賀一航。（圖／Enzo臉書）
造型師Enzo過去經常在節目《康熙來了》現身，對許多觀眾來說都不陌生，上個月剛過42歲生日的他，在本月25日突傳死訊，讓演藝圈多年好友Makiyo悲慟不已。除了在臉書上哀悼Enzo外，Makiyo昨（26）日晚間也表示，她將為Enzo的遺體化妝、打扮，這是繼Ma媽媽、賀一航及「乾姐」羅霈穎後，Makiyo第4次幫逝去的親友親手送行。

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▲《康熙來了》知名造型師Enzo Lin疑似因在家「癲癇」突然發作，昨（25）日傳出逝世消息。（圖／Enzo Lin臉書）
▲Enzo過去經常在節目《康熙來了》現身，近日因癲癇發作驟逝。（圖／Enzo臉書）
和Enzo情同家人　Makiyo將幫Enzo遺體上妝

Makiyo和Enzo交情匪淺，過去兩人經常一起在派對狂歡或是逛街購物，是彼此交心的好朋友。Enzo先前也曾在臉書感謝Makiyo跟Ma媽媽的照顧，彼此情同一家人，因此Enzo過世的消息曝光後，Makiyo也相當難過，第一時間在臉書發文哀悼：「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you。」

傷心過後Makiyo也打起精神，昨日晚間再度發文，表示會為Enzo的遺體梳妝打扮，送他最後一程，「當天我會幫你化妝、穿你的衣服，到最後一刻也要美美的」。許多粉絲看了也替Makiyo加油打氣，紛紛留言：「有Makiyo這麼重義氣的朋友，羅姐跟Enzo都很幸福」、「你太善良了」、「妳好棒，他很幸福有妳這樣的朋友」。

▲Makiyo將幫Enzo大體化妝「最後也要美美的」（圖／Makiyo臉書）
▲Makiyo說自己將幫Enzo的大體化妝，喊話Enzo「到最後一刻也要美美的」。（圖／Makiyo臉書）
送走媽媽、賀一航　Makiyo也曾幫羅霈穎遺體化妝

Makiyo過去曾有多次幫親友大體化妝的經驗，第一次是她親手送走最愛的Ma媽媽。Makiyo說當時其實有大體化妝師已經幫Ma媽媽畫好淡妝，不過她覺得看起來不是媽媽喜歡的樣子，於是她才親手花了1個小時改妝，讓媽媽以最愛的妝容去跟爸爸團聚。

資深男星賀一航過世時，Makiyo也主動站出來幫賀大哥遺體化妝。Makiyo表示兩家人交情很好，以前還會定期出去玩，賀一航也是Ma媽媽生前的好友，經常來家裡聊天，因此Makiyo也希望能以晚輩的身分幫賀一航化妝，讓賀大哥體面的走最後一程。

「乾姐」羅霈穎過世火化前，也是由Makiyo親手上妝；當時羅霈穎其實有御用化妝師，但對方怕畫到一半情緒潰堤，所以就透過擲筊的方式詢問羅姐可否請Makiyo代畫，當下立刻就獲得聖筊，因此Makiyo也用化妝師提前準備好的羅姐專屬化妝品，到殯儀館幫羅霈穎梳畫。

▲Makiyo（中）幫羅霈穎化妝壓力很大。（圖／特約記者林敬原攝）
▲Makiyo當時到殯儀館幫羅霈穎化妝，坦言壓力很大，但一定會顧好所有細節。（圖／資料照）

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