李珠珢來台發展？前體育主播認：一定會　「曝1關鍵」薪水很可怕

蕭敬騰證實10月回台補辦婚禮！曬照認了1件事：都是我在維護的

記者藍詩孟／綜合報導

▲蕭敬騰（左）證實10月將回台補辦婚禮的消息，同時也分享一張他幫老婆Summer（右）吹頭髮的照片，笑說「她的秀髮都是我在維護的」。（圖／資料照）
▲蕭敬騰（左）證實10月將回台補辦婚禮的消息，同時也分享一張他幫老婆Summer（右）吹頭髮的照片，笑說「她的秀髮都是我在維護的」。（圖／資料照）
歌手蕭敬騰和經紀人老婆Summer林有慧在去年登記結婚，未公開舉行婚宴，如今兩人結婚屆滿1週年，傳出蕭敬騰將在台北大直萬豪酒店補辦婚宴。蕭敬騰昨（26）日下午親自發文證實喜訊，強調兩人只是以婚禮為由安排一場親友聚會而已，同時也曬出自己幫Summer吹頭髮的照片，笑說「她的秀髮都是我在維護的」，可見兩人相愛多年感情一樣十分甜蜜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蕭敬騰（右）和Summer婚紗照，眼神中只有彼此，超級有愛。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲蕭敬騰（右）和Summer（左）的婚紗照，眼神中只有彼此，超級有愛。（圖／喜鵲娛樂提供）
10月補辦婚宴消息走漏　地點、時間全曝光

蕭敬騰近年來將演藝事業重心放在中國，在台灣已經鮮少出席公開活動，近日也正在中國舉行巡迴演唱會，但卻傳出要回台灣補辦婚宴的消息。有Summer的友人透露，自己收到Summer寄來的簡訊，詢問在10月13日是否有時間參加蕭敬騰跟Summer在大直萬豪酒店舉行的婚禮。

▲蕭敬騰老婆Summer日前在節目上首次曝光婚禮細節，爸爸還半開玩笑地建議，想在大巨蛋裡面婚禮。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蕭敬騰和summer登記結婚屆滿1年，將在台北舉行婚宴。（圖／資料照）
蕭敬騰低調證實喜訊　笑稱只是溫馨的親友聚會

消息曝光後，蕭敬騰昨日下午也在社群平台上發文證實喜訊：「感謝關心，也很開心能向大家分享我們的喜悅，我們去年10月完成登記，婚後生活一切如往常，去年因為時間太匆促，今年計劃會在工作空檔以婚禮為由安排一場溫馨的親友聚會，一場輕輕鬆鬆、簡簡單單的親友聚會」。

蕭敬騰表示只是想藉婚禮跟親友吃飯同樂，同時也跟大家分享近況：「我們正在演唱會巡演，目前先專注在工作，希望大家都幸福快樂，愛你們」。另外，蕭敬騰也分享一張他幫Summer吹頭髮的照片，加碼秀恩愛，笑說「她的秀髮都是我在維護的」，小倆口的日常生活看起來幸福美滿。




蕭敬騰結婚1週年超寵妻！傳10月回台補辦婚禮　地點、時間全曝光

蕭敬騰哭到變酸梅臉！現場觀眾1舉動他崩潰　20秒畫面曝粉絲笑瘋

蕭敬騰和老婆Summer去中國進香！因1事遭陸粉喊：別來了回台灣吧

蕭敬騰中國巡演淚崩！「鼻涕狂流往嘴裡吞」　粉絲看傻眼：嚇到了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選