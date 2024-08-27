蕭敬騰證實10月回台補辦婚禮！曬照認了1件事：都是我在維護的

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▲蕭敬騰（右）和Summer（左）的婚紗照，眼神中只有彼此，超級有愛。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰和summer登記結婚屆滿1年，將在台北舉行婚宴。（圖／資料照）







歌手蕭敬騰和經紀人老婆Summer林有慧在去年登記結婚，未公開舉行婚宴，如今兩人結婚屆滿1週年，傳出蕭敬騰將在台北大直萬豪酒店補辦婚宴。蕭敬騰昨（26）日下午親自發文證實喜訊，強調兩人只是以婚禮為由安排一場親友聚會而已，同時也曬出自己幫Summer吹頭髮的照片，笑說「她的秀髮都是我在維護的」，可見兩人相愛多年感情一樣十分甜蜜。蕭敬騰近年來將演藝事業重心放在中國，在台灣已經鮮少出席公開活動，近日也正在中國舉行巡迴演唱會，但卻傳出要回台灣補辦婚宴的消息。有Summer的友人透露，自己收到Summer寄來的簡訊，詢問在10月13日是否有時間參加蕭敬騰跟Summer在大直萬豪酒店舉行的婚禮。消息曝光後，蕭敬騰昨日下午也在社群平台上發文證實喜訊：「感謝關心，也很開心能向大家分享我們的喜悅，我們去年10月完成登記，婚後生活一切如往常，去年因為時間太匆促，今年計劃會在工作空檔以婚禮為由安排一場溫馨的親友聚會，一場輕輕鬆鬆、簡簡單單的親友聚會」。蕭敬騰表示只是想藉婚禮跟親友吃飯同樂，同時也跟大家分享近況：「我們正在演唱會巡演，目前先專注在工作，希望大家都幸福快樂，愛你們」。另外，蕭敬騰也分享一張他幫Summer吹頭髮的照片，加碼秀恩愛，笑說「她的秀髮都是我在維護的」，小倆口的日常生活看起來幸福美滿。