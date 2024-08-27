大韓航空客機在濟州機場拋錨！航班一度全面中斷　空運大亂

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韓國南邊的濟州島是許多台灣人會造訪的熱門地點，趁暑假前去旅遊的人不在少數，不過濟州機場26日卻傳出原定飛往首爾金浦機場的一架大韓航空客機，因起飛過程故障，被迫停在機場跑道，一度導致濟州機場航班全面中斷。根據《韓聯社》報導，事情發生在26日晚間9點左右，大韓航空飛往金浦的KE1336航班，因故障而停在濟州機場跑道，機上171名乘客被困在飛機上2個多小時，抱怨連連，不只原定從濟州島起飛的班機被影響，連原定抵達濟州島的航班也被迫改道，對交通運輸造成嚴重干擾。報導指出，該客機是因輪胎故障、無法行駛，只能靠牽引車將其從跑道移開，過程耗時較長，26日晚間9點17分至11點37分，濟州機場跑道關閉，在牽引工作結束後，航班運行依序重啟。據了解，有25架班機因此延誤，4架航班甚至不得不取消。此外，因金浦機場實施宵禁時間，部分乘客只得搭乘替代航班飛往仁川機場。