一粒人氣下滑？被形容「堪比煙火」　鄉民點出關鍵：話題性被輾壓

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▲一粒有雙如漫畫女主角的雙眸，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG）

▲▼一粒遭質疑熱度退燒，鄉民紛紛猜測可能的原因，但也有人認為她的人氣依舊，只是最近比較沒有消息見報。（圖／一粒IG）

25歲台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），今年3月憑高冷臉孔、自帶仙氣的美貌，以及一支葉保弟應援舞竄紅，IG粉絲數短時間暴漲300倍。不過近來有鄉民察覺一粒的消息不如以往頻繁出現在媒體版面，質疑人氣有下滑的跡象，引來眾人推敲原因，認為南韓啦啦隊加盟中職多少有影響，話題性壓過本土女孩。一名鄉民在PTT發文，指出一粒不久前因為葉保弟的應援曲爆紅，台鋼甚至在大巨蛋的賽事設置「粒寶特區」，但最近好像完全沒有一粒的新聞，形容「堪比煙火一樣絢爛而短暫」，並猜測原因，「造成這種現象難道是因為葉保弟不夠強嗎？導致一粒沒辦法跳那首成名曲，之前流量大成這樣，跟現在相比本人也會很不習慣吧！」貼文一發出，引來大批鄉民討論，「沒有公關公司幫忙，沒用」、「那首歌其他人跳也根本不輸給她」、「感覺一粒的笑容太少不夠陽光」、「保弟就沒上場機會啊」、「不想上綜藝（節目）也不行」、「沒新鮮感吧」、「沒辦法，本來搭配保生大帝還有話題（保弟）」、「靠炒作的，能長紅才怪」、「跳舞不夠強啊」「沒什麼記憶點！」其中不少鄉民認為是南韓啦啦隊大軍壓境，本土女孩鋒頭被蓋過，尤其是自家的安芝儇，「太小太瘦，在（韓援）旁邊沒有存在感」、「大家都在比洋將了啊」、「外援太強」、「安芝儇曝光度比她高太多」、「韓國啦啦隊話題性直接輾壓本土啦」、「被韓妹降維打擊」、「小安吸走目光」、「韓的特色都比較鮮明」、「韓援韓國的比她正比她會跳！」然而，也有鄉民力挺一粒，「看起來還是滿紅的啊！接的業配很多，年薪應該X打鄉民吧」、「還是很紅啊！比較低調內向而已」、「紅了被到處攻擊，低調了又要被檢討！」