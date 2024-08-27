用心堅持傳承母語　高雄首屆「雄新獎」3位新住民語文教師獲殊榮

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▲高雄市為表揚新住民語文教育與文化推廣優秀教學支援教師，於今年舉行高雄市第一屆「雄新獎」頒獎。（圖／高市府教育局提供）

高雄市為表揚新住民語文教育與文化推廣優秀教學支援教師，於今年舉行高雄市第一屆「雄新獎」頒獎，有武綺綿、黃玉芳與娜緹雅3位新住民語文教師獲獎表揚。她們有的來臺時完全不識中文，卻能從國小補校一路唸到研究所，在臺灣傳承自己母語，甚至學習閩南語，用心與堅持令人感佩。高雄「雄新獎」得獎者頒獎儀式，於25日在五甲國小舉行，由高市府教育局長吳立森頒獎表揚3位新住民語文教師。吳立森表示，透過舉行「雄新獎」表揚儀式，感謝默默奉獻、無私付出，為新住民語文教育與文化推廣戮力以赴的教學支援教師，因為有他們不遺餘力支援與協助，才帶來益發茁壯的跨文化學習氛圍，同時也為新住民子女營造母語，以及第二外語的優質學習環境。武綺綿來臺後由於語言不通，一邊用心學習中文一邊工作，她從國小補校開始就讀、讀到國中補校到空中大學、高師大研究所，完整經歷台灣學制；她於107年參加東南亞語教支人員培訓，108課綱一實施，就到學校教授越南語。目前武綺綿已於高雄師範大學研究所畢業，正在修習教育學程。武綺綿說，未來希望能通過教檢、教甄，成為一位正式的國小老師，也期許自己通過閩南語檢定，藉由閩南語教台灣人學會越南語。黃玉芳來臺後曾擔任翻譯，協助新住民移工朋友適應臺灣的環境與生活，感受到新住民二代在生活上與工作上遇到不少問題，又因全家都是老師，因此決定投入教育工作一圓當年的老師夢，成為越南語教學支援老師。她致力推廣多元文化與教育，自製設計的YouTube教學頻道，影片生動有趣，涵蓋教學、文化交流與活動分享等多元主題，目前擁有近百部影片，同時超過千人訂閱，成為新住民教學支援教師的網紅「新」勢力。娜緹雅是非常出色的新住民語文老師，是高雄市為數不多的泰語教師，除了擁有豐富的學術背景，她還擔任國立教育廣播電台「幸福南台灣」的主持人，分享她在多元文化推廣方面的心得與經驗。娜緹雅從109年加入高雄巿的新住民語文教學團隊，為了讓課程「泰」有趣，她的課程會搭配泰國特色文物與教具，以活潑的教學方式讓孩子體驗跨國文化，她希望在多元文化時代，泰語能力也能成為學生的「新」工具。吳立森說，十二年國教課程綱要將新住民語文納入語文領域的學習範疇，高雄市語文課程在國中小已廣泛開設，包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓與馬來西亞等7國語文。高雄市於108學年度首度開設新住民語文課程92班，到今年113學年度的實體開班數達到1,000班，如果參與遠距直播教學計畫的班級含在內，總共達到1,050班，超過2,000位的學生選習新住民語，短短幾年間成長近10倍以上的開課班級與選習學生數。此外，高雄市於113學年度將有77位優秀教學支援教師持續投入教學現場，推廣各國語言與文化。