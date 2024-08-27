6片櫛瓜賣100元遭炎上！吳鳳千字文曝墾丁2困境「再漂亮也沒用」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有網紅造訪墾丁，發現墾丁大街的燒烤店櫛瓜6片賣100元，高昂物價掀起全民熱議。（圖／Ru儒哥YouTube）

▲吳鳳（右）在台灣18年，去過墾丁旅遊多次，和家人也曾在鵝鑾鼻燈塔附近拍照留念。（圖／吳鳳臉書）

▲墾丁白沙灣風景優美，但遮陽傘業者長期把傘插在沙灘上，被抨擊破壞海岸景色。（圖／Google Maps）

土耳其籍的藝人吳鳳來台生活18年，加上主持行腳類節目的關係，對台灣許多觀光景點相當熟悉。近日墾丁就因有攤商6片櫛瓜賣100元，遭外界抨擊，吳鳳昨（26）日晚間也在臉書發文分享看法，他認為，很難吸引海內外觀光客前來消費，現況讓吳鳳感嘆：「墾丁的確是非常漂亮，有豐富大自然跟生態，但是沒有好好包裝的話，這些也沒有用」。吳鳳在臉書發文，分享自己對墾丁的看法。吳鳳表示：「最近大家又開始討論墾丁的觀光業跟CP值。其中談到墾丁大街某家燒烤店買了6片100元的櫛瓜，讓許多人更熱烈討論到底墾丁觀光業怎麼了」。身為觀光系畢業的他，也站出來寫下長文，分析原因。吳鳳認為，墾丁一開始就沒有以觀光為目的來設計，所以發展之後不像國外著名景點那麼完整。對外國人來講，墾丁大街的特色不明顯，反而讓觀光客在老街不想要花太多錢，因為看起來只是一個一般的夜市。雖然墾丁有許多不錯的民宿，但街景跟建築看起來都很一般，因此很難讓遊客驚豔。吳鳳也指出，「墾丁的確是非常漂亮，有豐富大自然跟生態，但是沒有好好包裝的話，這些也沒有用。」他認為墾丁如果要吸引觀光客來旅行，需要有一個具體的原因，像是漂亮的沙灘、名勝古蹟、特色的文化、或者購物選擇等等，目前墾丁沒有一個具體的形象，很難吸引海外遊客特地造訪。吳鳳解釋，很多亞洲地區都有更優質的海灘度假選擇，價格比較便宜或是規劃完整、有特色，「注意觀察東南亞的沙灘知名的地區，就會懂我的意思。尤其是泰國這方面很有吸引力，像是風格、特色、住宿選擇、價格優勢等等。所以泰國每年吸引更多外國觀光客。」吳鳳也加碼分享，自己曾有外國朋友到墾丁玩過，認為墾丁雖然好玩，但「環境沒有太多質感」，所以他在墾丁不想要花比較多錢，因為覺得不值得。因此吳鳳建議：「墾丁需要的是完整規劃，一個形象，具體的玩法，才會讓人願意花費。台灣周邊的國家觀光產業比台灣早開始規劃，所以吸引觀光客也多了好幾倍。」吳鳳也強調台灣現有的優勢，包含安全、熱情、美食多等。其他國家是贏在「度假氣氛」，墾丁則缺了這塊靈魂。他希望台灣墾丁、綠島、蘭嶼等地也能發展起來，才能吸引更多海內外的觀光客前往，否則在現今的困境之下，「台灣的觀光業一直沒辦法突破，價格也會偏高，品質不會改善，特色會大同小異。」最後，吳鳳表示自己是真心想分享他對墾丁跟台灣觀光業的想法，希望能幫助到大家，「這麽漂亮的土地，真需要更有效的宣傳跟包裝」。吳鳳的發言也吸引1.8萬名網友按讚，大家紛紛認同留言：「分析的真好」、「真的覺得台灣很多風景真的很美，但看到旁邊的建築物，醜陋的設備，整個就不對勁」、「比台灣本地人更有想法」。