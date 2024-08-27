LINE「Keep功能」最後兩天倒數！用戶崩潰狂備份　神速5招一次看

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▲▼LINE官方提供Keep手機版備份教學。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

▲點選右上方「三點圖示」，選擇「下載」並勾選要備份的項目。（圖／記者賴禹妡翻攝）

通訊軟體LINE的「Keep功能」原定今年7月底結束，但官方宣布延期至明（28）日13時，讓不少用戶近期急忙備份資料。除了LINE官方部落格提供備份教學，《NOwnews今日新聞》也整理出多個備份管道，Keep一旦結束服務，過去保留的資料將全數清空，提醒大家務必儘早備份重要資料。LINE官方原定Keep功能即將於7月31日結束服務，但又於5月初宣布延期至8月28日。Keep為LINE官方提供給用戶免費的1GB空間，無論是照片、影片、文字內容、檔案等資訊都可保存在裡頭，還可以跟著帳號移轉，且並未設有儲存期限，是不少人儲存日常資料的途徑之一，而Keep一旦結束服務，過去保留的資料將全數清空，提醒大家務必儘早備份重要資料LINE官方也提供備份教學，若是要下載照片及影片，首先點選主頁右上角「Keep」圖示，進入Keep，點擊「下載照片及影片」。接著選擇希望儲存的照片及影片後，點選畫面下方的「下載」。若是要下載文字、連結、語音及檔案，先點選主頁右上角「Keep」圖示，進入Keep，點選希望儲存的項目右上方「⁝」圖示，接著選擇「分享」，最後再點選「分享至應用程式」，透過希望使用的方法儲存項目。方法1：從左下方進入「Keep」主頁，點選右上方「三點圖示」，選擇「下載」並勾選要備份的項目，最下方點選「下載」，即可將檔案儲存到電腦。方法2：想要備份單個檔案，在檔案上點擊右鍵選擇「下載」即可。另外，也可「寄送郵件儲存」，選取想要備份的檔案後，輸入Email個人信箱，即可將檔案寄送至信箱內。或是「創立個人群組」，將照片存在群組相簿內，文字內容存在記事本，則可繼續在LINE中長期儲存資料。LINE也推出Keep筆記功能，與Keep功能有1GB雲端空間能永久儲存不同，是只有自己能夠傳送文字、照片、影片、連結、檔案、語音的私人聊天室，但，若沒有另存資料至裝置內，將會在大約兩週後失效，僅為方便紀錄查找的暫存空間。