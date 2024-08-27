2024台灣米其林／今公布完整星級名單！台北、台中、台南及高雄

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▲米其林評比標準全球一致，為食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性。圖為頤宮新推秋蟹料理示意。（圖／君品酒店提供）

《台灣米其林指南2024》今（27）下午2時揭曉，一次公布台北、台中、台南及高雄等4城市的星級餐廳獲獎名單。台北3星餐廳「頤宮」能否7連霸、台北「態芮 Tairrori」及台中「JL Studio」能否升級3星餐廳，以及美食之都台南首間星級餐廳獎落誰家都備受矚目。此外，2025年米其林評比將再增加哪2個縣市也是焦點，《NOWnews今日新聞》將為讀者掌握最新米其林消息，同步揭曉4縣市米其林星級餐廳名單。根據《米其林指南》揭露，米其林星是授予提供卓越廚藝與料理餐廳的肯定，5大評選標全球一致：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致），且為年度評比，除尋找新星，也持續對現有星級餐廳進行評估，以確保星級餐廳品質。《米其林指南》指出，所有匿名米其林評審員都是米其林的正職員工，之前可能是餐廳或飯店產業的專業人員。一旦已經有幾位評審員在一家餐廳用餐後，他們就會組成團隊，討論它們的用餐經驗，以達成最後共識與決定是否予星。米其林強調，一致性在考量米其林星時是非常重要的考量因素，因此不同的評審員會在不同時候造訪，「吃午餐也吃晚餐，周末過去也可能周間過去」。為了達成決定需要幾次就會去幾次。一致性在考量米其林星時是非常重要的考量因素，因此我們必須確保客人無論在何時拜訪該餐廳時也會獲得同樣高品質的料理。《米其林指南》說明，米其林1星餐廳使用高品質的食材，提供以穩定高品質而味道出色的的菜色。米其林2星餐廳則是主廚的個性與才華在細心製備的菜色裡展現了主廚的個性與才華，菜色細緻而出色。米其林3星則是最高肯定，是授予給站在其職業生涯頂端的大廚們其料理的肯定。他們的廚藝已經提升到了藝術形式，其部分菜色也註定成為經典。