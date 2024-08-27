1歲嬰剴剴遭虐死！女社工「過失致死」起訴　北檢：犯後態度惡劣

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北市1歲男童「剴剴」遭到劉姓保母姐妹聯手虐死，負責督導的兒福聯盟陳姓女社工，前往訪視時就有發現剴剴受傷，卻未依規定進一步確保剴剴身心狀況，最終導致慘案發生，北檢認定兒福聯盟陳姓女社工偽造訪視紀錄，今天依偽造文書、過失致死等罪起訴，且犯後態度惡劣建請法院從重量刑。據了解，劉彩萱、劉若琳姊妹倆都是領有證照的專業保母，姊姊劉彩萱2023年9月1日起，透過兒童福利聯盟轉介，以每天1000元代價，24小時照護剛滿1歲、等待領養的男童「剴剴」，妹妹劉若琳偶而協助照顧，兒福聯盟規定負責的社工必須每月到府訪視。去年10月間，男嬰轉交給劉姓保母照護，不過卻慘遭劉姓保母姊妹虐待，每天僅給男嬰些許烤焦或快壞掉的食物，以及廚餘等等，晚上還將其雙手反綁，動輒推打腳踹，導致男嬰頭骨凹陷，屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，生殖器被燒到焦黑，就連十指指甲都被拔光光，撐不到3個月就因營養不良死亡，而兒福聯盟陳姓女社工也涉及訪查不實、造假資料等情況，台北地檢署指出，陳女撰寫的訪視紀錄部分內容造假、時間錯置，雖然陳女否認犯行，檢察官仍認為證據確鑿，因此提起公訴。