「黑悟空概念股」續飆！電競、設備股同慶　承啟、青雲連日衝漲停

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》掀起電子遊戲界狂潮，帶動高階顯示卡需求，相關類股連日表態。青雲、承啟今（27）日開盤後不久後再度亮燈漲停，電競、設備股也一同慶賀。《黑神話：悟空》20日上市，短短3天，全球狂銷超過1000萬套，陸續打破遊戲產業各項紀錄提振遊戲產業，也帶動許多週邊商機興起。此款遊戲畫面效果出色，均為4K畫質，且使用大量追光技術，以及3D環景操作模式，加上遊戲設計精密，對硬體要求特別嚴苛，順勢引爆記憶體、顯示卡需求激增。昨（26）日相關類股齊表態，全球前三大板卡廠的華碩、技嘉大漲，青雲、麗臺、撼訊、華擎、承啟、映泰通通亮燈漲停，動力-KY、奇鋐、尼得科超眾也走揚。法人表示，《黑神話：悟空》預估推升高階顯示卡換卡潮湧現，屆時有望挹注國內顯示卡供應鏈如技嘉、微星，華碩、雙鴻等業績成長。今日黑悟空概念股部分持續發威，青雲、承啟開盤後不久亮燈漲停，映泰、撼訊、麗臺也大漲約4至6%；顯示卡三雄華碩盤中上漲9元至555元，其他2檔陷入整理，技嘉瑜平盤附近游走，微星則下跌1.36%至181.5元；半導體設備股家登、弘塑也扮演吸金指標，股價勁揚6至8%。