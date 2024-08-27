雪碧整形出事！睡覺眼皮閉不上自嘲「死不瞑目」　驚悚照曝網嚇傻

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▲雪碧近日飽受整形手術後遺症困擾，她透露目前眼睛無法正常閉合，連友人也被自己睡覺的模樣嚇傻。（圖／雪碧臉書）

▲雪碧從不諱言多次整形，先前在節目中曾坦言自己「容貌焦慮很嚴重」。（圖／雪碧IG）

網紅雪碧（方祺媛）擁有漂亮臉蛋和火辣身材，她不諱言多次「進廠維修」，先前曾在節目中坦言自己有容貌焦慮，從18歲就開始整形，甚至花費近千萬在醫美上。近日雪碧卻飽受手術後遺症困擾，昨（26）日她在臉書PO出躺在床上蓋著棉被要睡覺的照片自嘲：「睡覺像死不瞑目」。雪碧昨晚PO出一張睜眼躺在床上的照片，解釋當時其實自己正在睡覺，她寫下：「提眼肌提太多次，眼睛蓋不起來，睡覺像死不瞑目。」她透露因多次進行提眼肌手術，導致眼睛已無法正常閉合，連同房的好友睡到一半也被自己嚇到。而除了眼睛無法正常閉合外，因為眼睛多次動刀，雪碧還出現乾眼症、角膜潰瘍脫皮等後遺症的困擾，每日都需忍受眼部的刺痛和不適，甚至要頻繁使用眼藥水來緩解症狀。她以自身慘痛經歷勸告想動刀的粉絲：「愛美的代價很大！」雪碧過去曾大方談及自己的整形經驗，她表示自己有嚴重的容貌焦慮，18歲就開始整上癮，立志成為全台灣最美整型範本。她透露全身上下幾乎都動過刀，且「一個月沒有去醫院打個肉毒或是玻尿酸，就會覺得不舒服」，雪碧還自嘲「有700萬身價」，笑說：「這是我10年累積起來，花的整形的費用！」