台科大技優生返花蓮推科技教育　3D列印食品模具顯創客精神

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台灣科技大學技職優異選手專班學生，最近透過新興科技結合在地文化，協助花蓮縣玉里高中師生與當地民眾，使用電腦繪圖與3D列印製作實用的食品模具，為期兩天的不僅匯集客家、原住民、新住民等多元族群共學共融，也能發揮「創客教育」的實作精神。台科大表示，學校許多技優學生來自偏鄉，對於家鄉有著深厚的情感，尤其在花蓮縣歷經地震與風災後更希望，能將所學知識回饋當地，因此5名學生、1名教師組成的USR志工隊，主導課程設計、機器架設、測試、電腦繪圖、3D列印 ，憑藉電器裝配、機械製圖、集體創作等多元專長，融入3D應用搶答、圖板遊戲、冷卻脫模等手作體驗，利用創意教學的方式結合理論、實務、在地文化，指導花蓮縣玉里高中師生、當地民眾使用3D列印設備，製作結合在地特色的食品模具。台科大表示，CAD機械設計製圖選手的廖佑軒在為期兩天的活動之中，透過範本套版與區塊化的方式，引導完全沒有基礎的玉里高中學生設計代表當地的金針花、油桐花等圖騰，再由助教協助3D積層立體化建模，還有電器裝配選手張立錡負責講解3D列印原理，手把手帶領學生完成模具實作，利用自製模具製作當地美食「蜜香紅茶凍」。玉里高中進修部教師陳苖兒笑說，「我們學員從18歲到78歲在台科大小老師的幫忙之下，每個人都可以完成作品，大家都好有成就感。」廖佑軒分享，「以前當選手很辛苦的時候，阿嬤都是做點心來鼓勵我」，因此他也希望可以透過美食來鼓勵當地居民。張立錡則說，當初備課雖然有些擔心，但是「花蓮的大哥大姐們特別親切，讓我以為自己只是在和鄰居聊天，就不緊張了」。負責帶隊的助理教授胡家紋表示，「創客魂-偏鄉行」就是應用科技學士學位學程的科技教育專題計劃，透過「教中學」的活動設計，讓技優生在「備教」的過程有更深層的思考，並且勇於承擔責任，親身實踐聯合國永續發展目標（SDG）的「No one left behind」精神，普及科技教育減少城鄉數位落差。