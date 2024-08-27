花蓮飯店雙人房「2晚只要18元」！超美房照曝　全場驚：跪著看完

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▲原PO到花蓮旅遊並使用住宿補助，住到一間雙人房，原先2晚房價為2018元，但扣掉一晚各1000元的補助，等於住兩晚只要台幣18元。（圖／翻攝自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）

▲該間住宿大廳還有零食、飲品無限量免費供應，地下室交誼廳則有卡拉OK、桌遊、switch等遊樂器材可免費租借。（圖／翻攝自臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」）

花蓮在今年4月3日規模7.2地震後，又歷經過多次大大小小地震、暴雨等天災，重創當地的觀光業及農產運銷，政府也祭出措施，宣布國人不分平假日自由行，每房每晚依實際住宿房價最多折抵新台幣1000元。就有一名網友分享，她使用花蓮旅遊住宿補助，住到一間CP值超高的雙人房，兩晚房價竟只要台幣18元，讓眾人看傻直呼：「我直接跪著看！」該名網友昨（26）日在臉書社團「好想住飯店好康踩雷不藏私」中分享，她到花蓮旅遊並使用住宿補助，住到一間雙人房，原PO表示，該間住宿雖然沒有早餐及浴缸，但有停車位，早餐也可一人花100元加購，，地下室交誼廳則有卡拉OK、桌遊、switch等遊樂器材可免費租借，頂樓有盪鞦韆、洗衣間及美景，電視、兒童玩具、球池及書籍都可自由使用。原PO總結，這間住宿冷氣很涼、乾淨程度有達標準，還額外多了許多附加價值，「除了沒有浴缸，其它完全沒什麼可以挑剔的，是可以一訪再訪的高CP值超優質飯店，推推。」她也補充，易遊網也可以使用花蓮旅遊補助，只要確認住宿有配合補助，並先在網站刷卡訂房，審核過後，就會退刷旅遊補助金額。貼文曝光後，網友們紛紛暴動直呼，「花蓮補助這麽威猛」、「18元，我直接跪著看」、「光是大廳的無限零食就加分」、「台灣真的有很多認真經營的旅宿、餐廳業者，可惜都被無良撈錢業者給破壞名聲」。《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，該間旅宿名為「回然慢時旅居Meci Hotel」，，住過的旅客紛紛留言讚「很用心的一家旅店，雖然房間不大的處處都可以看到經營者的用心」、「離車站近，很美的大廳，好玩的地下交誼廳，舒適的房間」。官網也提到，這是以蝸牛為吉祥物的新穎文創旅館，距離花蓮火車站步行僅五分鐘的路程，「我們希望來此的旅人們都可以暫時忘記都市的喧擾與繁忙，在這裡只要如蝸牛般自在與放鬆，以自己的步伐回歸自然，感受慢時之旅。」