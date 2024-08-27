李珠珢遭吉祥物壓頭搖晃狂甩1分鐘　粉絲氣炸怒喊：根本是霸凌

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▲李珠珢多次被搖到站不穩，整個人幾乎快被甩飛，但吉祥物始終沒有停下動作。（圖／my._.chuuu IG）

▲大多數韓國人都將啦啦隊女孩們視為球隊的附屬品，看得粉絲們相當難受，希望同樣為球隊付出的女孩們能夠得到更公平的待遇。（圖／my._.chuuu IG）

韓國職棒啦啦隊新星李珠珢近期因一段「三振舞」影片爆紅，靦腆性格配上甜美外表的她，自上月來台後瘋狂吸粉，最近甚至傳出即將來台發展的好消息，讓球迷們紛紛敲碗期待。不過，不少韓國啦啦隊女孩們跑來台灣發展的話題和台、韓兩地的差異也在論壇引起熱議。一段李珠珢被起亞虎隊吉祥物壓頭搖晃的影片也被粉絲扒出，畫面中的李珠珢被吉祥物拖拽後按住肩膀瘋狂搖晃，即使她的表情越來越難看，吉祥物也沒有要停手的意思，讓台灣的粉絲們十分心疼李珠珢在韓的處境。李珠珢親自在IG上分享該片段，只見原本在和其他啦啦隊夥伴打鬧的她，突然被起亞虎吉祥物拖到一旁，緊緊按住肩膀、抓住手臂，開始用力上下搖晃。過程中李珠珢多次被搖到站不穩，整個人幾乎快被甩飛，表情也逐漸扭曲，但起亞虎吉祥物始終沒有停下動作，前後狂甩李珠珢高達25次，時間將近1分鐘，直到吉祥物自己跑開她才逃過一劫。雖然李珠珢始終保持微笑，並寫下：「起飛的我...還滿有趣的」也再次強調自己覺得很好玩，但台灣粉絲看到還是心疼護航：「這都不算霸凌的話什麼才叫霸凌？」、「韓國人是不是根本不覺得這樣不妥？」、「李珠珢都上手攻擊吉祥物了還叫沒什麼事嗎？」、「在台灣這個吉祥物真的會被群毆...」甚至鬧到李珠珢關閉該貼文的留言功能。台、韓兩地國情、文化、社會風氣大不相同，啦啦隊女孩們的生存模式亦是如此。除了階級分明的前後輩制度外，性騷擾、高壓高強度的訓練、薪酬待遇不公等、無法自由地與粉絲交流等問題都是使韓國啦啦隊們出走的因素之一。不同於台灣職棒「啦啦隊、球員和觀眾一樣重要」的觀念，大多數韓國人都將啦啦隊女孩們視為球隊的附屬品，看得粉絲們相當難受，希望同樣為球隊付出的女孩們能夠得到更多友善的對待。