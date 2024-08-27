好天氣快掰了！週四「全台變天」雨下最兇　下週有颱風生成訊號

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▲週四（8/29）水氣增多，全台都要留意午後雷陣雨的發生，是本週天氣最不穩的一天。（圖／中央氣象署）

▲未來一週高溫炎熱，各地普遍可達攝氏33至34度，局部地區氣溫會更高。（圖／中央氣象署）

珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）即將侵襲日本，台灣地區的天氣也開始有所轉變，天氣風險公司分析師歐宗學表示，，是本週天氣最不穩的一天，且進入9月後，距離台灣較近的海域，將有熱帶擾動或颱風發展機會，需要持續關注。昨（26）日中南部地區在午後有大雷雨甚至豪雨出現，歐宗學提及，今天台灣東方低壓減弱、水氣減少，上午各地晴到多雲，午後雷陣雨侷限在山區附近，整體雨量不多，不過高溫就變的較明顯，明（27）日天氣和今天類似，清晨中南部降雨稍微增多，但水氣偏少，因此降雨量仍不多；歐宗學說明，，且有機會影響到近山平地區域，還是要留意下午時段的天氣變化狀況。今年第10號颱風「姍姍」目前位在日本九州的南方海面，，這幾天要前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊，在日民眾也要注意防災和劇烈風雨。歐宗學提醒，預估本週後續，在南海及菲律賓東方海面會再有熱帶擾動發展的機會，暫時還不需要擔心對台灣帶來的影響。但氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，9月7日後，台中以北降雨有轉偏多的趨勢，並持續至月底；