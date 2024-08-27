連戰今迎88歲大壽！二媳婦路永佳「缺席連家盛宴」內幕曝光

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▲連家日前舉行盛大慶祝活動，大合照卻未見二媳婦路永佳身影。（圖／連戰辦公室提供）

▲連勝武（右）、路永佳（左）結婚15年，多次傳出婚變疑雲。（圖／路永佳臉書）

▲路永佳（左）當年是華航空姐，和連勝武（右）結婚後生下1子2女，近年在上海求學。（圖／路永佳臉書）

前副總統連戰今（27）日過88歲生日，他與夫人連方瑀24日也在飯店舉辦60週年「鑽石婚宴」暨88歲壽宴。當天連戰的4名子女、孫子均有到場，但大合照曝光後卻不見連戰二媳婦路永佳的身影，讓外界好奇缺席內幕。原來，路永佳近年到上海復旦大學深造，當天正好是最後一次上課，為了順利畢業路永佳無法缺席課程，才沒參加這場連家盛宴。連戰和妻子連方瑀結婚多年，育有二子二女，分別是長子連勝文，次子連勝武，長女連惠心，次女連詠心。在這次結婚60週年暨連戰88歲生日慶祝活動當天，連家眾人也紛紛到場團聚，讓連戰夫婦相當高興，也在現場留下頗具紀念意義的大合照。不過照片曝光後就有民眾發現，連勝武的太太路永佳意外缺席，讓外界紛紛猜測是否有不合內幕。據《壹蘋新聞網》報導，路永佳友人透露，原來路永佳以台大EMBA的身分被交換到上海復旦大學，這5年都在認真攻讀學位，24日當天是路永佳最後一堂重要課程，她如果缺席就無法順利畢業，因此才沒返台參加連家活動。友人也幫忙澄清連勝武夫妻不和的傳言，強調兩人時常互相關心，感情依舊。回顧路永佳和連勝武情史，夫妻二人早在金華中學讀書時就是同學，路永佳個性溫順、工作勤奮，曾任職華航空姐人緣佳；兩人在2006年展開交往、2009年結婚，陸續生下1子2女；雖然連勝武曾在2021年被拍到和一名女子舉止親密，但夫妻二人始終未針對此事對外回應，感情狀態一直是外界關注焦點。