鼎泰豐撤出華北市場　謝金河直言「台商恐不好」點名觀察85度C

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鼎泰豐將關閉北京14家門店，財信傳媒董事長謝金河指出，鼎泰豐關閉門店反映的是「中國老百姓都在精打細算過緊日子」，也意味著一線城市停止消費的悲鳴成了經濟圈的共識。過去擁有14億人口的中國市場是兵家必爭之地，如今受到源自房地產市場泡沫化而全面內捲壓力，更表示，鼎泰豐都撤了，點名台商食品業者恐怕也不會太好，85度C的未來可以觀察。謝金河以「鼎泰豐的眼淚」為題撰文表示，昨（26）日台灣最熱門的新聞，除了民眾黨黨主席柯文哲用自己的名字買下林森南路的中國航運大樓商辦外，另一個就是台灣經常要大排長龍的鼎泰豐，驚傳要關閉北京為主的華北14家門店。他指出，追根究底最直接的原因，就是中國老百姓都在精打細算過緊日子。謝金河援引今（2024）年中國國家統計局發布的2項數據指出，包含新增信貸規模及企業貸款規模分別創下2008年、2017年以來新低，以及社會消費品零售總額增速放緩至3.7%，其中，北京、上海、天津、海南等都出現負成長，若以月相比，廣州衰退9.3%、上海衰退6.3%、深圳衰退2.2%，4大城都都出現衰退，一時之間，一線城市停止消費的悲鳴成了經濟圈的共識。謝金河表示，鼎泰豐此次先關北京分店，從數據來看，北京、天津的消費確實受到影響最大。先前有朋友傳上海最精華地段太古滙鼎泰豐的尖峰時段消費照片，與台北大排長龍大異其趣，顯見中國內需消費確實很低迷。謝金河表示，另從香港媒體報導，疫情以來，香港本地零售業者慘況，如周大福、周生生、謝瑞麟早已今非昔比。永旺、聯華等超市股價剩下零頭，有台資背景的呷哺呷哺從27.15跌到0.9港元，另一家火鍋巨頭海底撈則是從85.8跌到10港元，旺旺、康師傅、高鑫零售也都很慘澹。謝金河認為，過去擁有14億人口的中國市場是全球兵家必爭市場，如今正受到全面內捲壓力，問題的源頭來自房地產市場泡沫化持續調整。鼎泰豐都撤了，其他台商食品業者也恐怕也不會太好，更點名85度C的未來可以觀察。