資深女星《湄公河》打撈屍體！泡水長達13小時　身體出現驚人變化

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▲越南資深女星越香為演出《湄公河水鬼》，學洗打撈屍體。（圖／車庫）

取材自湄公河三角洲駭人傳說的恐怖鉅片《湄公河水鬼》（Ma Da），越南票房已突破1030億越南盾（約1.32億萬台幣），登頂2024越南恐怖片年度票房冠軍！《湄公河水鬼》由47歲越南資深女星越香（Viet Huong）主演，飾演靠著在河上替人打撈屍體維生的「黎夫人」，為了保護女兒而與「Ma Da」展開對抗。她為拍攝本片一度單日泡水長達13小時，導致身體出現抽筋、肌肉收縮等症狀。越南資深女星越香為了飾演好「黎夫人」這個角色，必須把皮膚塗黑、學習如何潛水，還得跟真正的「撈屍人」學習如何在河上尋找屍體。越香表示：「職業工作者告訴我，當我要把屍體拖回來的時候，必須把繩子綁在腿上，而不是綁在脖子上，因為如果脖子斷掉的話，屍體就不完整了。」越香表示，在拍攝《湄公河水鬼》時，她平均每天要泡在水裡8個小時，最長甚至有13小時的紀錄：「因為泡水的時間太長，我的身體受涼，躺下的時候腳會抽筋，臉部肌肉也會收縮，幸好沒有造成顏面神經受損。」即使如此，越香仍堅持親自上陣，不用替身演員，展現出十足的敬業態度：「我必須在身上綁5公斤的重物，才能夠沉入水中。」「Ma Da」是越南民間傳說中的水鬼，它是由溺死的人轉變而成的厲鬼，必須找到另一個人取代它的位置，才能夠離開水底並投胎轉世，因此它會從水中突然伸出手把人拖進水裡，不論多麼擅長的游泳的人都有可能因此溺斃。《湄公河水鬼》故事描述：黎太太（越香 飾）靠著在湄公河上替人尋找落水失蹤的親友維生，然而某天她卻意外觸怒湄公河三角洲傳說中的水鬼，並使她心愛的小女兒將被拖入水中成為河底亡魂。《湄公河水鬼》9月6日全台上映。