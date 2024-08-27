桃綠線捷運「17站中4站都有中正」　張善政曝原因：沒什麼好奇怪

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桃園市政府昨天公布捷運綠線主線段17座車站名稱，遭民進黨議員批評17站裡有4站是以「中正」命名，甚至讓民眾投票，結果還是取自己想要的站名。對此，桃園市長張善政今（27）日回應，捷運站名的最後定案，是經過評議委員會的審查、通過，「沒有什麼好奇怪的！」桃園捷工局日前公布桃園捷運綠線主線17座車站名稱，分別為G01「建德興豐站（八德國小）」、G02「仁德公園站」、G03「巧克力站」、G04「大湳站」、G05「小大湳站」、G06「陽明運動公園站（陽明高中）」、G07「桃園車站」、G08「景福宮站」、G09「中正力行站（桃園夜市）」、G10「中正大興站」、G11「藝文特區站（展演中心）」、G12「蘆興埤站」、G13「南竹中正北站（河底）」、G14（原編號 G13a）「蘆竹中正北站」、G15（原編號G14）「水尾站」、 G15a（原編號G31）「菓林站」、G15b（原編號G32）「坑口站」；因G02站前新闢道路尚未完工及命名，暫命名為「仁德公園站」，後續將以新闢道路命名之。慘遭民進黨桃園市議員黃瓊慧痛批，桃園捷運綠線主線段車站命名結果，17站裡有4站是以「中正」命名，十分「國民黨」，且市府讓民眾投票，結果還是取自己想要的站名，不知道投票是投什麼意思，當初的票選結果沒有一個站最高票是「中正」二字的，而且差距都非常懸殊，結果桃園市政府直接把中正塞進站名。對此，張善政今天受訪時回應，捷運站名的最後定案，是經過一個評議委員會的審查、通過，其中大家看到「中正」比較多，是因為在桃園、蘆竹有中正路跟中正北路，就像台北的捷運，忠孝東路和南京東路沿線的捷運站，都有忠孝XX或是南京XX站，這是捷運命名的慣例，請大家不用過多聯想，「沒有什麼好奇怪的！」張善政也解釋，有些站名票數比較高卻沒有使用，是考量當地特殊的原因，像是桃園夜市，並不是永久桃園夜市的位置，將來若干年後有可能會遷移，總不能桃園夜市遷移後即把站名改掉。另外藝文特區跟旁邊的一站太近，所以把2站名字合併，這都是有當地特殊的理由，重申都經過評議委員會審慎的評估、討論過，才會做出最後的決定。