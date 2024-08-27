「舉重女王」郭婞淳奧運奪銅先養傷！宣示2026年名古屋亞運再戰

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郭婞淳再戰名古屋亞運！2024年巴黎奧運會圓滿落幕，運動品牌 UNDER ARMOUR 於今（27）日邀請最終以抓舉 105kg、挺舉 130kg，總和 235kg 奪得銅牌，同時也寫下連續三屆奧運勇奪獎牌的紀錄。郭婞淳透露，目前以養傷為主，2年後還有名古屋亞運賽事，希望自己狀態可以更好發揮，也宣告自己即將回歸賽場。而女子拳擊 66 公斤級的陳念琴在今年奧運奪銅，對於進帳人生首面奧運獎牌，陳念琴表示：「奧運舞台是每個人的夢想，在奧運奪牌是非常光榮的事情，且能夠帶領台灣拳擊走向世界舞台，是作為運動員最感動的一件事。」柔道「男神」楊勇緯，在八強賽止步，楊勇緯未來將擁有「台體大柔道隊教練」的全新身分。今年上半年也在全大運期間第一次帶隊，明白教練背後的辛苦與責任，要思考的不只是自己，而是需要更全面地為整個團隊著想與應對，這也是接下來要再多學習的地方，期許自己接下來能夠當個好教練。」