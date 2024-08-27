「舉重女王」郭婞淳奧運奪銅先養傷！宣示2026年名古屋亞運再戰

郭婞淳再戰名古屋亞運！2024年巴黎奧運會圓滿落幕，運動品牌 UNDER ARMOUR 於今（27）日邀請「舉重女神」郭婞淳、「拳擊女王」陳念琴、「柔道男神」楊勇緯、以及林敬能教練、柯文明教練、劉文等教練現身國手感謝宴，分享巴黎奧運的征戰過程。郭婞淳表示：「我很幸運，比賽前後起伏都有，我覺得運動員意志力很強大，遇到很多受傷、高低起伏，不知道自己怎麼走過來的。」而她也透露，目前以養傷為主，2年後還有名古屋亞運賽事，希望自己狀態可以更好發揮，宣示運動員生涯繼續下去。
郭婞淳16年奧運生涯 酸甜苦辣都嚐過
郭婞淳今年在奧運一度因傷影響，但她靠著意志力撐下去，並且拉回身體強度，她突破自我的精神令人動容，最終以抓舉 105kg、挺舉 130kg，總和 235kg 奪得銅牌，同時也寫下連續三屆奧運勇奪獎牌的紀錄。
郭婞淳說：「我參加過4屆，16年，結果不是自己想要的，但我不到一年就可以拉到85％左右，很想感謝大家，為我加油，那種感動，讓我在巴黎賽場有主場的感覺。」
郭婞淳透露，目前以養傷為主，2年後還有名古屋亞運賽事，希望自己狀態可以更好發揮，也宣告自己即將回歸賽場。
而女子拳擊 66 公斤級的陳念琴在今年奧運奪銅，對於進帳人生首面奧運獎牌，陳念琴表示：「奧運舞台是每個人的夢想，在奧運奪牌是非常光榮的事情，且能夠帶領台灣拳擊走向世界舞台，是作為運動員最感動的一件事。」
面對未來的規劃，陳念琴也表示：「今年可能還會有些國外的賽事，目前還在討論中，接下來還是依照現在的模式進行與訓練，當然也會繼續朝著奧運的目標前進。」
柔道「男神」楊勇緯，在八強賽止步，楊勇緯未來將擁有「台體大柔道隊教練」的全新身分。今年上半年也在全大運期間第一次帶隊，明白教練背後的辛苦與責任，要思考的不只是自己，而是需要更全面地為整個團隊著想與應對，這也是接下來要再多學習的地方，期許自己接下來能夠當個好教練。」
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郭婞淳今年在奧運一度因傷影響，但她靠著意志力撐下去，並且拉回身體強度，她突破自我的精神令人動容，最終以抓舉 105kg、挺舉 130kg，總和 235kg 奪得銅牌，同時也寫下連續三屆奧運勇奪獎牌的紀錄。
郭婞淳說：「我參加過4屆，16年，結果不是自己想要的，但我不到一年就可以拉到85％左右，很想感謝大家，為我加油，那種感動，讓我在巴黎賽場有主場的感覺。」
郭婞淳透露，目前以養傷為主，2年後還有名古屋亞運賽事，希望自己狀態可以更好發揮，也宣告自己即將回歸賽場。
而女子拳擊 66 公斤級的陳念琴在今年奧運奪銅，對於進帳人生首面奧運獎牌，陳念琴表示：「奧運舞台是每個人的夢想，在奧運奪牌是非常光榮的事情，且能夠帶領台灣拳擊走向世界舞台，是作為運動員最感動的一件事。」
面對未來的規劃，陳念琴也表示：「今年可能還會有些國外的賽事，目前還在討論中，接下來還是依照現在的模式進行與訓練，當然也會繼續朝著奧運的目標前進。」
柔道「男神」楊勇緯，在八強賽止步，楊勇緯未來將擁有「台體大柔道隊教練」的全新身分。今年上半年也在全大運期間第一次帶隊，明白教練背後的辛苦與責任，要思考的不只是自己，而是需要更全面地為整個團隊著想與應對，這也是接下來要再多學習的地方，期許自己接下來能夠當個好教練。」