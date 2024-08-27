上任百日！數位部將推「打詐通報查詢網」　連謝金河都在用

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賴政府上任百日，數位發展部今（27）日透露，將推出「打詐通報查詢網」，降低詐騙風險，連常被偽冒身分的財信傳媒董事長謝金河都在使用，數位發展部長黃彥男透露，現在正在封測，至於何時上路就等行政院點頭同意。數發部今日舉行上任100天媒體茶敘，黃彥男表示，數發部推動建置「打詐通報查詢網」，整合各社群媒體平臺可疑詐騙訊息檢舉管道，讓民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，從源頭降低受詐的風險，目前「打詐通報查詢網」刻正進行封測與完善各項相關功能，並協調與各部會精進聯繫行政作業，期盼於民眾遭受詐騙前，先做預防性下架處理，何時上路就等政院點頭。次長林宜敬說明，「打詐通報查詢網」已經完成初版，正在封測中，民眾將疑似詐騙網址貼到通報網，可以看到內容摘要與處理進度，數發部會通知相關機關或是使用者確認，若確認為詐騙訊息，就請社群媒體移除。林宜敬進一步指出，報案來源可以是一般民眾，或是利用AI每20分鐘對網路掃描，可查獲5000到1萬筆疑似詐騙訊息，或是常被偽冒身分的公眾人物，接續會利用AI技術分案，經由人工確認，發信詢問疑似被偽冒的公眾人物或單位，確認為詐騙訊息後，再要求google、FB、IG、賴等移除，從測試至今，已經有44名著名公眾人物，像是謝金河等人都加入，也歡迎其他公眾人物一起加入。「打詐是好人跟壞人之間不斷攻防」，林宜敬坦言，「打詐通報查詢網」還不是完美系統，對於現在處理的時間也還不滿意，希望未來繼續減少處理時間。強化數位韌性方面，黃彥男表示，數發部一直積極推動的非同步軌道衛星緊急應變網路，在今年6月，所採用的衛星系統，已可於全台提供服務，透過衛星設備即可使用即時通訊、線上會議等網際網路應用服務。黃彥男也說，未來將持續督導財團法人電信技術中心（TTC），於今年底前完成773個中軌及低軌衛星站點，確保臺灣遇到重大災難時，即使部分通訊網路無法提供服務，仍可透過這些衛星設備，維持政府指揮體系基本且安全的通訊服務，「不管發生甚麼天災人禍，通訊都不會斷掉」。資通安全是數位韌性的重要面向，黃彥男指出，數發部持續滾動式修正我國「資通安全管理法」及相關子法，包含透過法規明確機關權責、危害產品情資分享、強化納管機關資安防護及資安人力統籌等重點。資安法修正草案已於7月12日經立法院一讀程序交付委員會審查，在下個會期，數發部將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼早日完成修法程序，提升國家整體資安防護。發展數位經濟方面，黃彥男強調，由數產署所規劃的「加強投資AI新創實施方案」已於8月9日獲得行政院國家發展基金管理會會議同意通過，匡列100億元額度，辦理年限為10年（前7年投資期，後3年處分期）。數發部表示，正啟動方案推動投資前置作業，包括商討細部作業規定與信託管理委託採購事宜，力求於今年內完成相關行政程序，並期盼於明（114）年可正式受理投資案件的申請。透過整合國內現有產業鏈，吸引外商來台投資數位創新產業，力拼數位經濟成為新一代護國神盾，帶領臺灣走向下一波AI經濟轉型。