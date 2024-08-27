《黑神話：悟空》出事了！Steam崩潰無法登入　一夜遭28萬次攻擊

《黑神話：悟空》（Black Myth: Wukong）8月20日上市後攻佔全球版面，短短3天就賣出千萬套，成為是中國製遊戲的創舉，不過或許是因為樹大招風，《黑神話：悟空》竟然被網路駭客利用「DDoS」攻擊，導致玩家從8月24日開始就反饋無法登入，Steam中國區代理完美世界競技平台公告也證實此消息，並表示攻擊仍在持續中。
DDoS攻擊又稱「分散式阻斷服務攻擊」、「洪水攻擊」，是一種透過控制大量電腦、物聯網終端或網路殭屍（Zombie）向目標網站發送大量請求，從而耗盡伺服器資源，導致正常用戶無法存取服務的攻擊方式，過去在知名線上遊戲《英雄聯盟》等積分場也常發生，甚至韓國職業隊伍T1都曾被DDoS搞到無法團練。
此次《黑神話：悟空》剛在Steam平台創下241萬人、歷史第二的同時在線紀錄，不料24日晚上，平台就突然崩潰，導致《黑神話：悟空》即時線上人數一度驟降至百萬以下，許多玩家紛紛反應無法正常遊玩，「Steam崩了」更一度躍上微博熱搜，連IP在美國等地的網友也哭喊「加載不出來。」
起初不少玩家認為是《黑神話：悟空》太夯，導致伺服器因玩家過多超載，不過Steam中國區代理完美世界競技平台發布公告指出，「此次Steam崩潰是由於受到大規模DDoS攻擊導致」。
網路安全研究團隊「奇安信XLab實驗室」則說明，Steam這次遭遇的DDoS攻擊，無論是攻擊指令數量、主控僵屍網絡、攻擊計畫等，都是近年來極為罕見，重點攻擊目標包括了中國、美國、新加坡、英國、日本、韓國等13個地區的107個SteamSteam服務器IP。
奇安信XLab實驗室進一步說明，這次《黑神話：悟空》攻擊事件中，一個晚上就共觀察到「28萬條針對Steam平台的攻擊指令」，歷史數計顯示，過去駭客針對Steam攻擊是常有的事，但攻擊指令往往都在兩位數，等同於一個晚上暴漲2萬多倍，可以推測幕後有縝密的計畫，並非單點行動。
奇安信Xlab實驗室提到，針對《黑神話：悟空》的DDoS攻擊還在持續中，昨（26）日上午還有觀察到1萬多次的攻擊。雖然《黑神話：悟空》遊戲在線人數確實因DDoS攻擊影響下降，但顯然駭客們第一波展開的攻勢並未消滅玩家的熱情，相關社群針對《黑神話：悟空》的討論度仍相當活躍。
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此次《黑神話：悟空》剛在Steam平台創下241萬人、歷史第二的同時在線紀錄，不料24日晚上，平台就突然崩潰，導致《黑神話：悟空》即時線上人數一度驟降至百萬以下，許多玩家紛紛反應無法正常遊玩，「Steam崩了」更一度躍上微博熱搜，連IP在美國等地的網友也哭喊「加載不出來。」
起初不少玩家認為是《黑神話：悟空》太夯，導致伺服器因玩家過多超載，不過Steam中國區代理完美世界競技平台發布公告指出，「此次Steam崩潰是由於受到大規模DDoS攻擊導致」。
網路安全研究團隊「奇安信XLab實驗室」則說明，Steam這次遭遇的DDoS攻擊，無論是攻擊指令數量、主控僵屍網絡、攻擊計畫等，都是近年來極為罕見，重點攻擊目標包括了中國、美國、新加坡、英國、日本、韓國等13個地區的107個SteamSteam服務器IP。
奇安信XLab實驗室進一步說明，這次《黑神話：悟空》攻擊事件中，一個晚上就共觀察到「28萬條針對Steam平台的攻擊指令」，歷史數計顯示，過去駭客針對Steam攻擊是常有的事，但攻擊指令往往都在兩位數，等同於一個晚上暴漲2萬多倍，可以推測幕後有縝密的計畫，並非單點行動。
奇安信Xlab實驗室提到，針對《黑神話：悟空》的DDoS攻擊還在持續中，昨（26）日上午還有觀察到1萬多次的攻擊。雖然《黑神話：悟空》遊戲在線人數確實因DDoS攻擊影響下降，但顯然駭客們第一波展開的攻勢並未消滅玩家的熱情，相關社群針對《黑神話：悟空》的討論度仍相當活躍。